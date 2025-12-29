Китай розпочав масштабні військові навчання біля Тайваню 

Сьогодні, 29 грудня, кілька підрозділів Східного командування Народно-визвольної армії Китаю розпочали у районах навколо Тайваню маневри під назвою “Місія правосуддя 2025”.

Про це пишуть Bloomberg та China Military.

У навчаннях беруть участь сухопутні війська, військово-морський флот, військово-повітряні сили та ракетні підрозділи. Військову активність зосереджено в Тайванській протоці, а також на північ, південний захід, південний схід і схід від Тайваню.

Як заявили у Східному командуванні Народно-визвольної армії Китаю, маневри включають патрулювання, перевірку бойової готовності морської та повітряної оборони, відпрацювання спільних дій для досягнення переваги, блокаду ключових портів і районів, а також стримування за межами архіпелагу.

“В умовах наближення суден і літаків до острова Тайвань з різних напрямків, війська різних родів військ проводять спільні штурми, щоб перевірити свої можливості в галузі спільних операцій”, – йдеться в повідомленні.

Китайські військові підкреслюють, що навчання є сигналом проти зовнішнього втручання, “суворим попередженням сепаратистським силам”, які виступають за незалежність Тайваню, а також “необхідним кроком для захисту суверенітету і національної єдності Китаю”.

У вівторок з 8:00 до 18:00 заплановано навчання з бойовою стрільбою у п’яти районах навколо Тайваню. У Східному командуванні Народно-визвольної армії Китаю попередили “будь-які судна або літаки” утриматися від входу в ці зони.

Нагадаємо, Пекін традиційно вважає Тайвань своєю провінцією, яка відокремилася, і не виключає застосування сили для встановлення контролю над островом. Тайбей це категорично відкидає.