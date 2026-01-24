Антикорупційна чистка в Китаї дісталася найближчого союзника Сі Цзіньпіна

У Китаї розпочато розслідування щодо одного з найвищих військових керівників країни — генерала Чжана Юся, члена Політбюро та віцеголови Центральної військової комісії. Це безпрецедентний крок, який суттєво скорочує склад найвищого військового органу КНР, пише Bloomberg.

Міністерство оборони Китаю в суботу повідомило, що Чжан Юся, який обіймав посаду віцеголови Центральної військової комісії Комуністичної партії з 2017 року, перебуває під слідством за підозрою в «серйозних порушеннях партійної дисципліни та закону». Також розслідування відкрито щодо Лю Чженьлі — члена цієї ж комісії, йдеться в короткому офіційному повідомленні.

Це розслідування стало ударом по найвищих ешелонах військової влади Китаю та розширює наймасштабнішу чистку генералітету з часів завершення хаотичного правління Мао Цзедуна у 1976 році. Справа Чжана Юся є першим випадком, коли під перевірку потрапив близький союзник голови КНР Сі Цзіньпіна. Батьки обох політиків свого часу служили разом на північному заході Китаю під час громадянської війни.

Чжан Юся і Лю Чженьлі належать до небагатьох китайських генералів, які мають реальний бойовий досвід — вони брали участь у прикордонних зіткненнях з В’єтнамом наприкінці 1970-х і у 1980-х роках. Лю Чженьлі, якому 61 рік, очолював Об’єднаний штаб Народно-визвольної армії Китаю, що відповідає за військові операції, розвідку та підготовку.

Експерти пов’язують нові розслідування з початком боротьби за ключові посади напередодні партійного з’їзду 2027 року. За словами доцента Школи державної політики імені Лі Куан Ю Національного університету Сінгапуру Альфреда Ву, чим довше генерал перебуває при владі, тим вищий ризик формування власних угруповань і зниження особистої лояльності до Сі Цзіньпіна.

Сі Цзіньпін активізував нову антикорупційну кампанію в збройних силах у середині 2023 року — невдовзі після того, як забезпечив собі безпрецедентний третій термін. Відтоді були усунені два віцеголови Центральної військової комісії, три її члени, колишній міністр оборони та щонайменше десяток високопоставлених генералів.

Чистки торкнулися й Політбюро Компартії Китаю, яке нинішній термін розпочало з 24 членів — уже на одного менше, ніж у попередні роки. Усунення ще одного віцеголови військової комісії Хе Вейдуна, а тепер і Чжана Юся, фактично залишає вакантними два місця в Політбюро.

На тлі цих подій склад Центральної військової комісії фактично скорочується з чотирьох осіб до двох: голови комісії Сі Цзіньпіна та його заступника Чжана Шенміна. Раніше цього місяця Сі наголосив, що боротьба з корупцією є ключовою умовою того, щоб у корумпованих чиновників «не залишалося місця для переховування».