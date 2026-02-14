У США заявили, що Пекін здатен завершити війну в Україні “одним дзвінком”

Китай у 2025 році посилив підтримку воєнних зусиль Росії проти України та, ймовірно, поглибить співпрацю з Москвою цього року. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на західних посадовців, які говорили на умовах анонімності.

За їхніми оцінками, без постійної китайської підтримки — зокрема постачання товарів подвійного призначення та критично важливих мінералів для виробництва дронів — Росія не змогла б продовжувати війну. Співрозмовники агентства назвали Пекін «ключовим посередником» у забезпеченні воєнних потреб Москви.

Посадовці зазначають, що голова КНР Сі Цзіньпін став більш упевненим і рішучим у підтримці президента РФ Володимира Путіна. Спроби європейських лідерів переконати Китай сприяти завершенню війни, за їхніми словами, за останній рік стали складнішими.

Під час Мюнхенської безпекової конференції посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що «Китай міг би зателефонувати Володимиру Путіну і завершити цю війну завтра», додавши, що війна «повністю підтримується Китаєм».

Водночас міністр закордонних справ Китаю Ван І під час конференції заявив, що Сі Цзіньпін «активно підтримує мирні переговори». Китай також намагається зберігати відносини з Україною: Ван І провів зустріч із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. Представник МЗС КНР Лінь Цзянь заявив, що Китай «цінує традиційну дружбу з Україною» та готовий відігравати конструктивну роль у політичному врегулюванні.

Водночас, за даними джерел Bloomberg, китайські чиновники дедалі більше схиляються до думки, що війна вигідна Пекіну, оскільки відволікає Європу від азійського регіону та ускладнює відносини між ЄС і США. Раніше Пекін заявляв, що його позиція щодо конфлікту є «чіткою і послідовною» та що Китай «не розпалює вогонь і не шукає вигоди з кризи».

Попри побоювання щодо ролі Китаю, європейські лідери останнім часом активізували контакти з Пекіном на тлі торговельної напруги зі США. Президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відвідали Китай для переговорів із Сі Цзіньпіном, а канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує поїздку до Пекіна цього місяця. Очікується, що президент США Дональд Трамп також зустрінеться з Сі у квітні.

Bloomberg зазначає, що торгівля між Китаєм і Росією зросла до 253 млрд доларів у 2024 році порівняно зі 152 млрд у 2021-му. За цей період Росія піднялася з десятого на п’яте місце серед торговельних партнерів Китаю.

За оцінками західних посадовців, попри певні взаємні підозри між Пекіном і Москвою, стимули до співпраці наразі переважають розбіжності. Ван І також підтвердив позицію Китаю, що «законні безпекові інтереси всіх країн мають враховуватися», що розглядається як посилання на заяви Росії про протидію розширенню НАТО.