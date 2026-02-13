        Суспільство

        В Україні 14 лютого очікуються дощі, тумани та ожеледиця

        Віктор Алєксєєв
        13 Лютого 2026 22:00
        читать на русском →
        Східниця. Львівська область / Фото з Facebook Valentyna Chevchenko
        Східниця. Львівська область / Фото з Facebook Valentyna Chevchenko

        У суботу, 14 лютого, в Україні погодні умови визначатимуть атмосферні фронти з півдня, які принесуть опади до південних, східних і більшості центральних областей, а також уночі на Закарпаття та Прикарпаття. Подекуди вночі дощ супроводжуватиметься мокрим снігом, тоді як на решті території країни істотних опадів не очікується, повідомили в Укргідрометцентрі.

        Синоптики застерігають, що вночі та в першій половині дня у північних, більшості західних, центральних і Харківській областях утворюватиметься туман. Крім того, вночі на дорогах, за винятком півдня та південного сходу, місцями спостерігатиметься ожеледиця, що може ускладнити рух транспорту. Вітер буде переважно північно-західний, у східних областях — південно-східний, швидкістю 7–12 м/с.

        Температура повітря вночі коливатиметься від 3° тепла до 2° морозу, вдень підвищиться до +5°. На Закарпатті та півдні країни вночі очікується 1…6° тепла, удень 4–9°, у Криму — до 12° тепла.

        Реклама
        Реклама

        У Київській області та столиці прогнозується хмарна погода без опадів. Уночі та в першій половині дня можливий туман, по області місцями ожеледиця на дорогах. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура в області вночі становитиме від 3° тепла до 1° морозу, вдень 0–5° тепла; у Києві вночі 0–2° тепла, вдень 2–4°.


        Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

        Хочете завжди бути в курсі головних подій в Україні — підписуйтесь на наш
        Telegram-канал
        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини