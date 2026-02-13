В Україні 14 лютого очікуються дощі, тумани та ожеледиця

У суботу, 14 лютого, в Україні погодні умови визначатимуть атмосферні фронти з півдня, які принесуть опади до південних, східних і більшості центральних областей, а також уночі на Закарпаття та Прикарпаття. Подекуди вночі дощ супроводжуватиметься мокрим снігом, тоді як на решті території країни істотних опадів не очікується, повідомили в Укргідрометцентрі.

Синоптики застерігають, що вночі та в першій половині дня у північних, більшості західних, центральних і Харківській областях утворюватиметься туман. Крім того, вночі на дорогах, за винятком півдня та південного сходу, місцями спостерігатиметься ожеледиця, що може ускладнити рух транспорту. Вітер буде переважно північно-західний, у східних областях — південно-східний, швидкістю 7–12 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 3° тепла до 2° морозу, вдень підвищиться до +5°. На Закарпатті та півдні країни вночі очікується 1…6° тепла, удень 4–9°, у Криму — до 12° тепла.

У Київській області та столиці прогнозується хмарна погода без опадів. Уночі та в першій половині дня можливий туман, по області місцями ожеледиця на дорогах. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура в області вночі становитиме від 3° тепла до 1° морозу, вдень 0–5° тепла; у Києві вночі 0–2° тепла, вдень 2–4°.