Волога “какабека” та рвучкий вітер: прогноз на середу

У середу, 25 лютого, в Україні температура повітря і вночі, і вдень коливатиметься близько нуля. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, трохи тепліше буде у південній частині — +2…+4 градуси. Водночас по країні переважатиме волога погода: дощ, місцями з мокрим снігом, або мокрий сніг із дощем.

На дорогах очікується складна ситуація — буде мокро і слизько. Синоптикиня радить уважно підбирати взуття та бути обережними.

У Києві 25 лютого передбачаються опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Також очікується рвучкий північно-західний вітер. Температура повітря — близько нуля.

З четверга, 26 лютого, прогнозується невелике похолодання, а з 2 березня — потепління.