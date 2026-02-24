        Новини

        Волога “какабека” та рвучкий вітер: прогноз на середу

        Сергій Бордовський
        24 Лютого 2026 21:59
        читать на русском →
        Ілюстративне фото: Сергій Козлов/Facebook
        Ілюстративне фото: Сергій Козлов/Facebook

        У середу, 25 лютого, в Україні температура повітря і вночі, і вдень коливатиметься близько нуля. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

        За її словами, трохи тепліше буде у південній частині — +2…+4 градуси. Водночас по країні переважатиме волога погода: дощ, місцями з мокрим снігом, або мокрий сніг із дощем.

        На дорогах очікується складна ситуація — буде мокро і слизько. Синоптикиня радить уважно підбирати взуття та бути обережними.

        Реклама
        Реклама

        У Києві 25 лютого передбачаються опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Також очікується рвучкий північно-західний вітер. Температура повітря — близько нуля.

        З четверга, 26 лютого, прогнозується невелике похолодання, а з 2 березня — потепління.


        Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

        Хочете завжди бути в курсі головних подій в Україні — підписуйтесь на наш
        Telegram-канал
        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини