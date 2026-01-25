Are You Dead? У Китаї стрімко набрав популярність застосунок, який щодня перевіряє, чи живий користувач

У Китаї наприкінці 2025 року різко зросла популярність застосунку Are You Dead?, який щодня вимагає від користувача підтвердити, що з ним усе гаразд. Після стрімкого злету сервісу його без пояснень видалили з китайського App Store, ймовірно через табуйованість теми смерті.

Як пише Meduza, застосунок Are You Dead? з’явився в App Store в червні 2025 року і не вимагав реєстрації — користувачеві потрібно було лише вказати ім’я та електронну адресу для екстреного зв’язку. Щодня людина мала натискати кнопку підтвердження безпеки, а якщо цього не відбувалося два дні поспіль, на контактну адресу автоматично надсилалося попередження з проханням перевірити стан користувача.

Розробкою сервісу займалася маловідома китайська компанія Moonscape Technologies, а безпосередньо над застосунком працювала команда з трьох осіб. За словами одного з розробників, на створення програми витратили близько 200 доларів. Спершу застосунок був безкоштовним і майже не привертав уваги, однак наприкінці грудня почав стрімко набирати популярність після згадки в китайській соцмережі RedNote.

На момент зростання інтересу Are You Dead? став платним і коштував один юань, а згодом ціну підвищили до восьми юанів через зростання витрат на сервери. До 9 січня застосунок очолив рейтинг найзавантажуваніших платних програм у китайському App Store. При цьому компанія не вкладала коштів у рекламу й не розкривала кількість активних користувачів або обсяг доходів.

Журналісти зазначають, що основною аудиторією сервісу стала молодь, а не самотні літні люди. У матеріалі наголошується, що в Китаї швидко зростає кількість домогосподарств з однієї особи, а відчуття ізоляції та страх померти на самоті стають дедалі поширенішими, зокрема серед молодих мешканців великих міст.

Окрему увагу привернула назва застосунку, яка викликала суперечки через табуйованість теми смерті в традиційному китайському суспільстві. Розробники оголосили про намір змінити назву на нейтральнішу — Demumu, однак це викликало нову хвилю критики. У підсумку команді довелося запропонувати користувачам самим придумати нову назву.

15 січня застосунок без пояснення причин видалили з китайського App Store. Після цього в магазинах застосунків почали масово з’являтися його клони, про що розробники окремо попередили користувачів. Попри це, команда заявляє, що прагне насамперед привернути увагу до проблеми безпеки самотніх людей, яка, за їхніми словами, актуальна не лише для Китаю.