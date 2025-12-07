Китайські винищувачі навели бойовий радар на японські літаки біля Окінави

Японія заявила, що китайські винищувачі двічі наводили радар керування вогнем на японські військові літаки поблизу островів Окінава, назвавши дії Пекіна небезпечними. Китай ці звинувачення заперечує, передає Reuters.

За даними Міністерства оборони Японії, у двох інцидентах китайські винищувачі навели на японські літаки радар керування вогнем, що вважається загрозливим кроком і може свідчити про підготовку до атаки. Міністр оборони Сіндзіро Коідзумі заявив, що такі дії «виходять за межі необхідного для безпечного виконання польотів», та повідомив про офіційний протест, переданий Китаю.

Під час зустрічі в Токіо з міністром оборони Австралії Річардом Марлзом Коідзумі наголосив, що Японія реагуватиме «рішуче й спокійно» задля підтримання миру та стабільності в регіоні.

У Пекіні натомість заявили, що саме японські літаки неодноразово наближалися до китайських військових сил і «заважали» проведенню запланованих навчань авіації з борту авіаносця східніше протоки Міяко. Речник ВМС Китаю Ван Сюемін назвав заяви Токіо помилковими та такими, що спотворюють реальну ситуацію, і зажадав від Японії «припинити наклепи та стримати дії на передовій».

Напруженість у відносинах між Китаєм і Японією зросла на тлі питання Тайваню. Нещодавно прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі попередила, що Токіо може відреагувати на будь-які військові дії Китаю проти Тайваню, якщо вони становитимуть загрозу для Японії. У відповідь Пекін порадив своїм громадянам утриматися від поїздок до Японії та призупинив плани з відновлення імпорту морепродуктів, зупинених після скидання Японією очищеної води з АЕС «Фукусіма-1».

За інформацією Японії, у двох інцидентах брали участь китайські винищувачі J-15, які здіймалися з авіаносця «Ляонін», що маневрував на південь від Окінави разом із трьома ракетними есмінцями. У відповідь японські сили піднімали у повітря винищувачі F-15.

Австралія висловила «глибоку стурбованість» діями Китаю та заявила про намір і надалі співпрацювати з Японією задля підтримки міжнародного порядку, заснованого на правилах.

Адміністрація президента США Дональда Трампа офіційно не коментувала інциденти. Водночас посол США в Японії Джордж Гласс публічно висловив підтримку Токіо. За даними джерел, раніше Трамп закликав японське керівництво не загострювати ситуацію напередодні запланованих на наступний рік торговельних переговорів із Пекіном.

Останні події відбуваються на тлі зростання китайської військової активності у Східній Азії. За даними джерел і розвідки, минулого тижня Китай одночасно розгорнув у регіоні понад 100 кораблів ВМС і берегової охорони. Тайвань назвав це загрозою для всього Індо-Тихоокеанського регіону, хоча офіційно ситуацію поблизу острова характеризують як «нормальну».

Китай вважає Тайвань своєю територією та заявляє про суверенітет над Тайванською протокою, яку США і Тайвань розглядають як міжнародні води. Тайвань, своєю чергою, звинуватив Пекін у дезінформації, тиску та психологічній війні.