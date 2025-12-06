        Спорт

        Феєрична перемога: українець Олександр Окіпнюк здобув золото Кубка світу з лижної акробатики у Фінляндії

        Сергій Бордовський
        6 Грудня 2025 20:25
        
        Олександр Окіпнюк / Фото: Reuters
        Олександр Окіпнюк / Фото: Reuters

        Український лижний акробат Олександр Окіпнюк здобув перемогу на першому етапі Кубка світу в фінській Руці.

        Українець Олександр Окіпнюк виграв стартовий етап Кубка світу з лижної акробатики, що відбувся у фінській Руці. Як пише Чемпіон, у кваліфікацію до топ-12 пробилися відразу двоє українців — Окіпнюк і Дмитро Котовський.

        До суперфіналу зміг пройти Окіпнюк, посівши шосте місце з результатом 115.84 бала. У вирішальному раунді він виконав стрибок із коефіцієнтом складності 5.1, за який отримав 130.56 бала. Цей результат став найкращим і приніс українцю перемогу з відривом у 20 очок від найближчого суперника.

        Олександр Окіпнюк став лише третім українцем в історії, який виграв етап Кубка світу з лижної акробатики. До нього це робили Дмитро Котовський та олімпійський чемпіон Олександр Абраменко.


