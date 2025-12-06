Сили оборони України вдарили по Рязанському НПЗ та заводy корпусів для снарядів — Генштаб

Сили оборони України в ніч на 6 грудня завдали ударів по Рязанському нафтопереробному заводу та Алчевському металургійному комбінату.

У ніч на 6 грудня 2025 року підрозділи Сил оборони України здійснили удари по двох важливих об’єктах військово-економічної інфраструктури російської федерації, йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

За даними військових, у Рязанській області рф було уражено інфраструктуру Рязанського нафтопереробного заводу — одного з найбільших в росії, з проєктною потужністю 17,1 млн тонн нафти на рік. Зазначається, що на НПЗ виробляються бензини А-92/95/98/100, реактивне пальне, дизель та інші продукти, які використовуються для забезпечення російської армії.

Фіксоване влучання підтвердило ураження установки низькотемпературної ізомеризації. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Крім того, з метою зниження наступальних спроможностей противника українські сили завдали вогневого ураження Алчевському металургійному комбінату на тимчасово окупованій території Луганської області. Підприємство виготовляє корпуси для артилерійських снарядів на замовлення міністерства оборони рф.

На об’єкті зафіксовано влучання та масштабну пожежу. Інформація про рівень збитків уточнюється.

Генштаб наголошує, що Сили оборони й надалі завдаватимуть ударів по військово-економічній інфраструктурі росії, щоб ускладнити забезпечення армії загарбників паливом та боєприпасами й примусити рф припинити агресію проти України.