Президент присвоїв звання Героя України шістьом захисникам: троїм з них — посмертно

Президент Володимир Зеленський у День Збройних сил України вручив «Золоту Зірку» родинам трьох загиблих Героїв України та особисто присвоїв звання Героя України трьом військовим. Про це повідомили в Офісі президента.

Під час урочистостей до Дня Збройних сил України президент Володимир Зеленський привітав військових, відзначив державними нагородами захисників і вручив підрозділам бойові прапори. Глава держави наголосив, що українська армія стала прикладом для світу та має ключове значення для позицій України на переговорах.

Президент вручив ордени «Золота Зірка» родинам трьох полеглих Героїв України — старшого сержанта Ігоря Журавля, молодшого сержанта Віталія Карвацького та солдата Олега Ярового.

Усі троє загинули, проявивши виняткову мужність у боях на різних напрямках — від розвідки й оборони до застосування FPV-дронів і стримування штурмів.

Також Зеленський особисто присвоїв звання Героя України трьом воїнам, які продовжують служити:

Старшому лейтенанту Андрію Клименку, командиру 414-ї окремої бригади безпілотних систем. Під його керівництвом із червня по вересень було уражено понад 10 тисяч російських військових.

Солдату Любомиру Мікалу, який на Донбасі, Харківщині, Луганщині та Сумщині неодноразово відбивав численні штурми, 41 добу утримував позиції й особисто ліквідував щонайменше 25 окупантів.

Молодшому сержанту Сергію Тищенку, бойовому медику, який 471 добу без ротації рятував поранених на позиціях у Бахмутському районі, не покидаючи побратимів навіть попри ризики та можливість вийти на відпочинок.

Крім того, Президент вручив військовим «Хрест бойових заслуг», ордени Богдана Хмельницького, «За мужність» та княгині Ольги, а також передав бойові прапори й стрічки почесних відзнак підрозділам — зокрема 141-й окремій механізованій бригаді, 414-й бригаді безпілотних систем «Птахи Мадяра», 425-му штурмовому полку «Скеля» та 108-му штурмовому батальйону «Вовки Да Вінчі».

Почесне найменування «імені Героя України Валерія Гудзя» отримала 42-га окрема механізована бригада.