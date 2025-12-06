Дрони біля літака Зеленського під Дубліном: поліція Ірландії розслідує інцидент

Поліція Ірландії відкрила розслідування після появи кількох дронів у зоні заборони польотів біля Дубліна в той час, коли президент України Володимир Зеленський прибув до країни з першим офіційним візитом. Військові зафіксували дрони на відео, а уряд отримав доповіді про інцидент.

Поліція Ірландії розпочала розслідування після того, як екіпаж ірландського військово-морського корабля LÉ William Butler Yeats у понеділок увечері помітив кілька невідомих дронів у забороненій зоні на північ від Дубліна, повідомили в RTÉ. Це сталося приблизно в той самий час, коли президент України Володимир Зеленський приземлився в Дубліні напередодні свого першого офіційного візиту до Ірландії.

За даними RTÉ News, дрони діяли більш ніж за 10 кілометрів від берега — на схід від Гаута та Дублінської затоки. Зброю для перехоплення не застосовували, але військові отримали детальні відеозаписи апаратів. Розслідування веде Спеціальний детективний підрозділ An Garda Síochána, який співпрацюватиме з силами оборони та міжнародними партнерами.

Високопосадовці уряду, включно з прем’єром Міхалом Мартіном, були поінформовані про інцидент. З метою забезпечення безпеки під час візиту Зеленського Ірландське управління авіації запровадило тимчасову заборону на польоти дронів над Дубліном та навколишніми районами.

Прем’єр Мартін, виступаючи на засіданні Британсько-ірландської ради в Уельсі, заявив, що питання дронів буде розглянуте на засіданні Національної ради безпеки цього місяця. На запитання, чи може бути причетною Росія, він відповів, що утримається від будь-яких коментарів до завершення повного аналізу. Він також наголосив, що операція безпеки під час перебування Зеленського «пройшла особливо добре».

Міністерка оборони Гелен Макенті повідомила, що під час візиту «все пройшло за планом», і підкреслила необхідність розвитку оборонних можливостей країни, включно з інвестиціями у ВПС, ВМС та системи радіолокації.

Ветеран Повітряного корпусу Ірландії та аудитор безпеки Кевін Бірн назвав інцидент «зловісним» та наголосив, що заборонені для дронів зони не мають сенсу, якщо їх неможливо забезпечити. Він заявив, що один із дронів необхідно перехопити, щоб встановити його походження, і попередив, що подібні випадки повторюватимуться, якщо не діяти рішуче.