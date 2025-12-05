Зеленський нагородив волонтерів відзнакою “Золоте серце”

У Міжнародний день волонтера Володимир Зеленський підписав указ про нагородження відзнакою Президента України «Золоте серце» 45 волонтерів.

Нагороду отримали представники волонтерського руху:

Волонтер Василь Байдак. Організував численні благодійні концерти й тури, з яких 100 % прибутку спрямував на армію, системно залучає аудиторію через соціальні мережі для збору коштів, закуповує дрони, тепловізори, медичні засоби, аптечки, тактичне оснащення та засоби зв’язку.

Реклама

Реклама

Волонтерка, директорка Товариства «Центр реабілітації «Милосердя та Здоровʼя» Катерина Богадельнікова. Ініціювала відкриття п’яти реабілітаційних осередків для військових і цивільних, забезпечує військові частини та медичні підрозділи спеціалізованою технікою; передала 95 повністю укомплектованих реанімобілів, організовує заходи підтримки для родин захисників.

Волонтерка, членкиня ГО «Ветерани військової контррозвідки України» Олександра Борисова. Підтримує військові та медичні установи, забезпечує тактичним спорядженням, медичними препаратами, продуктами харчування та організовує збори коштів на потреби військових.

Волонтер БО «Благодійний фонд «Правота» Артем Волошин. За особисті кошти придбав і передав 12 позашляховиків, 25 дронів Mavic 3 Pro, 15 зарядних станцій Commandos 1000W та сотні одиниць іншого обладнання. Разом із командою забезпечив допомогу військовим на понад 500 млн грн, цивільним – на понад 1 млрд грн.

Волонтерка ГО «Центр підтримки аеророзвідки» Валерія Грачова. З квітня 2024 року викладає для військовослужбовців у проєкті Victory Drones – проводить навчання операторів дронів та з базової військової підготовки.

Співзасновник благодійного фонду «Сплав» Олексій Даценко. Організовує збори для військових і заходи для підтримки ментального здоров’я, запустив безкоштовну юридичну підтримку для сімей захисників та передав два власні авто на потреби ЗСУ, підтримує проєкт «Шлях чемпіонів».

Волонтерка ГО Rebel Volunteers Христина Дмитриченко. Бере участь у забезпеченні потреб ЗСУ: закупівля та доставка автомобілів, систем РЕБ, тактичної медицини, дронів різних типів, старлінків, паверстанцій; координує ремонт техніки для військових. Співорганізаторка численних громадських і соціальних ініціатив у Миколаєві.

Волонтерка, співзасновниця ГО «Єдність та допомога» Ольга Домбровська. З 2014 року допомагає військовим госпіталям і пораненим ветеранам, зокрема організувала лікування, реабілітацію та протезування військових за кордоном. Добровільно мобілізувалася з початку повномасштабної війни, служила бойовим медиком, а після демобілізації цього року повернулася до волонтерства.

Волонтерка БО «Благодійний фонд «Справжні українці» Анна Донець. Організувала концерти для збору коштів на потреби військових, зокрема завдяки цьому придбали сучасний ударний дрон-комплекс «Бомбер», три автомобілі та кілька квадрокоптерів.

Волонтер, настоятель Свято-Успенської Унівської лаври Студійського уставу УГКЦ у 2010–2024 роках Микола (Макарій) Дутка. На початку повномасштабного російського вторгнення забезпечив безкоштовне проживання для понад 100 тимчасово переміщених осіб, допомагає бригадам дронами, РЕБами, автомобілями та медикаментами. Опікується військовими, які втратили кінцівки, і співпрацює з реабілітаційним центром Superhumans.

Голова ГО «Штаб матерів та родин воїнів України» Емілія Євсєєва. З початку повномасштабної війни організувала збір і доставку одягу, медичних засобів, інструментів, матеріалів для облаштування позицій та продуктів харчування, а пізніше – автомобілів, старлінків, дронів, антидронових систем, бронежилетів і тепловізорів. Регулярно їздить у райони, наближені до зони бойових дій.

Волонтер, директор БО «Благодійний фонд «Джерело Відродження» (CFSR) Сергій Жук. За його участі вдалося евакуювати понад 8 тис. людей та доставити близько 60 тонн медикаментів, більш ніж 40 тис. українців отримали гуманітарну допомогу.

Волонтер, директор БО «Благодійний фонд «ІТ для перемоги» Віктор Іванков. З 2014 року активно займається волонтерською діяльністю. Забезпечив оснащення понад 80 військових підрозділів, передав 200 одиниць техніки, близько 400 дронів, понад 300 радіостанцій, фінансував розробку нових ударних БпЛА середнього та дальнього радіуса дії.

Волонтерка Галина Кравець. З початку повномасштабного вторгнення організовує збори й передачу гуманітарної допомоги для військових, ВПО та дітей. Координує приготування та передачу військовим їжі, організувала центр волонтерства для виготовлення маскувальних сіток, окопних свічок, оберегів, малюнків і листівок для моральної підтримки воїнів.

Волонтерка БО «Благодійний фонд «Бойовий волонтер України» Тетяна Критюк. Забезпечує гуманітарною допомогою цивільних і військових, допомагає безпритульним, ВПО, людям з інвалідністю, опікується дитячими будинками та школами-інтернатами, організовує допомогу постраждалим у Києві під час ракетно-дронових ударів.

Волонтерка Олена Кузьмішкіна. З 2016 року активно допомагає родинам загиблих та зниклих безвісти захисників України. Брала участь у створенні центрів допомоги для ВПО з дітьми. Координує волонтерські та громадські ініціативи, завдяки яким тисячі родин з Дніпровщини отримали допомогу.

Волонтер, співзасновник БФ «ФАЙНЕ.ЮА» Юрій Кулик реалізує соціальні та гуманітарні ініціативи, зокрема літні табори для дітей захисників України. У 2022 році фонд під його керівництвом надав допомогу на суму понад 39 млн грн.

Секретарка Наглядової ради ГО «Серце Азовсталі» Тетяна Кухоцька. Розвиває програми підтримки звільнених із полону захисників, їхніх родин і ветеранів. Інформує світ про російські воєнні злочини та умови утримання українських військовополонених.

Голова ГО «Зміст Полтава» Аліса Куценко. Завдяки її зусиллям на користь ЗСУ залучили понад 20 млн грн, придбали 45 квадрокоптерів, 12 FPV-дронів, 14 автомобілів, три тепловізори, чотири засоби РЕБ та інше обладнання.

Волонтерка, співзасновниця ГО «Крила Янгола» Роксана Лещенко. Під опікою її організації понад 1 тис. сімей отримують юридичну, психологічну та гуманітарну допомогу. Забезпечує військові підрозділи медикаментами, амуніцією, формою, спорядженням, технікою й маскувальними сітками.

Волонтерка, юристка ГО «Народна самооборона Львівщини» Марта Лігус. З перших днів повномасштабного вторгнення організувала та координувала отримання й розподіл понад 3 тис. гуманітарних вантажів. Забезпечила постачання медобладнання, продуктів, амуніції, генераторів і транспорту для військових та цивільних.

Волонтер ГО «СИЛЬНІ БО ВІЛЬНІ» Павло Матвієць (посмертно). Допомагав жителям Херсонщини, їздив по селах у прифронтових районах і розвозив гуманітарну допомогу. Розбирав завали, виносив будівельне сміття й допомагав відновлювати будівлі після обстрілів. Загинув 1 січня цього року внаслідок ворожої атаки під час допомоги постраждалим.

Волонтерка, членкиня відокремленого підрозділу ГО «Спілка вірмен України Кіровоградської області» Сірвард Мноян. Бере участь у благодійних акціях на підтримку ЗСУ. На базі власного кафе у Смоліному на Кіровоградщині забезпечує безкоштовним харчуванням військових та ВПО.

Координатор-волонтер Суверенного Мальтійського ордену в Канаді Джастін Морін-Карпент’є. Бере участь у гуманітарних проєктах, завдяки чому на потреби України зібрали допомогу на суму понад 4 млн євро. Організував системне щомісячне забезпечення близько 45 тис. порцій харчування для людей, які перебувають у прифронтових населених пунктах.

Волонтерка Наталія Паленичка. Організовує та проводить збори коштів на забезпечення військових важливим обладнанням, зокрема на засоби РЕБ. Завдяки цьому торік вдалося зібрати 8,5 млн грн. Координує отримання й розподіл гуманітарної допомоги.

Керівник департаменту закупівель БО «Благодійний фонд Сергія Притули» Антон Пижиков. Займається волонтерством з 2014 року. З початком повномасштабної війни ініціював проєкт із придбання 1 тис. приладів нічного бачення для Сил оборони та отримав експортну ліцензію від США на придбання відповідних приладів PVS-14 третього покоління.

Волонтер, голова правління та співзасновник БФ «Шведський центр допомоги» Сергій Порохнавець. З 1996 року працює над проєктами безкоштовного оздоровлення та харчування дітей із малозабезпечених сімей, соціального будівництва. Фонд відкрив містечко для безкоштовного проживання ВПО. Останні два роки організовує оздоровчі табори для дітей із прифронтових територій. З лютого 2022 року фонд отримав та передав понад 8 тис. тонн гуманітарної допомоги.

Волонтер, благодійник, засновник та голова наглядової ради благодійного фонду «МіСт імені Михайла Савенка» Дмитро Савенко. У 2012 році заснував фонд, який підтримує 17 закладів для понад 2,7 тис. дітей з Хмельницької області. З 2022 року фонд надав допомогу підрозділам ЗСУ на суму понад 4,5 млн грн, ВПО та медзакладам – на понад 1,5 млн грн.

Настоятель Прокатедрального собору Святої Софії (Рим) Ярослав Семеген. З перших днів повномасштабної війни на території собору було створено гуманітарний хаб для збору та відправлення допомоги в Україну. Зараз щотижня з Рима відправляють гуманітарні вантажі з медичними засобами та одягом для українців із постраждалих регіонів.

Волонтерка, операційна координаторка ГО «Центр підтримки аеророзвідки» Юлія Середенко. Організовувала заходи для гуманітарної підтримки військових та добровольців АТО. З травня 2023 року бере участь у проєкті Victory Drones: це охоплює навчання військових і цивільних сучасних оборонних технологій, розвиток OSINT-напряму та підготовку інструкторів.

Волонтер, голова ГО «Наш Батальйон» В’ячеслав Скічко. З вересня 2014 року очолює організацію, що підтримує українських військових. З початку війни займається виготовленням легких тактичних автомобілів, ремонтом і доставкою техніки, квадрокоптерів, оптики, електроніки, аптечок, турнікетів, сухпайків та маскувальних сіток. Співпрацює із закордонними волонтерами для закупівлі квадрокоптерів, приладів нічного бачення, компонентів для FPV-дронів та багі.

Волонтерки Людмила та Раїса Собуцькі. 3 2014 року активно займаються волонтерством. Долучаються до купівлі транспортних засобів, генераторів, постійно закривають збори на FPV-дрони для потреб захисників.

Волонтер, засновник БО «Благодійний фонд «Спільнота Стерненка» Сергій Стерненко. З 2022 року загальна сума коштів, які фонд зібрав для потреб ЗСУ, сягає близько 6 млрд грн. Забезпечив закупівлю та передачу понад 244 тис. дронів, зокрема перехоплювачів шахедів, для військових підрозділів. Постійно допомагає конкретним бойовим підрозділам на гарячих ділянках фронту.

Волонтер, менеджер з тактичної медицини благодійного фонду «Разом для України» Матвій Суслов. Під його керівництвом підрозділам передали понад 200 тис. засобів тактичної медицини та близько 50 тис. тренувальних засобів. Організував підготовку більш ніж 1 тис. військовослужбовців ССО та ГУР до рівня Combat Life Saver (боєць-рятувальник) і близько 200 інструкторів з такмеду.

Волонтерка, благодійниця та керівниця відділу БО «Благодійний Фонд «Район # 1» Катерина Терехова. З 24 лютого 2022 року організувала допомогу із забезпечення тероборони, військових кухонь, медзакладів та пологових будинків. У березні 2022-го відкрила гуманітарний склад у Мукачеві та створила волонтерське об’єднання, щодня надавала адресну допомогу переселенцям. Допомогла понад 450 сім’ям ВПО та 2 тис. військових.

Волонтер, керівник Товариства «Папірінвест» Андрій Фесун. З 2014 року постійно підтримує ЗСУ та інші складові Сил оборони. Надає гуманітарну допомогу жителям деокупованих територій та ВПО, що живуть на Рівненщині. Дав прихисток у своєму домі 14 людям. Для потреб ЗСУ придбав броньований автомобіль, вантажний фургон, 31 позашляховик, чотири дрони та станцію Starlink.

Волонтер, керівник ГО «Шотландія – Україна» Андрій Харланов. У серпні 2022 року разом із Тетяною Харлановою заснував організацію, яка налагодила системні зв’язки з громадами Великої Британії, Польщі та Чехії. Організував постачання понад 4 тис. бебі-боксів до 40 українських пологових будинків. Військовим передавав взуття, одяг, рації, тепловізори, старлінки, кровоспинні засоби, зарядні станції EcoFlow та пікапи.

Волонтерка, координаторка громадської ініціативи «Армія SOS Кропивницький» Оксана Червоная. Реалізувала проєкти: «Кулінарна сотня» – виготовлення суміші страв для військових; «Благодійний книжковий розпродаж» – закупівля військового приладдя. Забезпечила підрозділи ЗСУ понад 220 дронами, п’ятьма системами РЕБ, двома антидроновими рушницями, більш ніж 20 оптичними приладами та понад 70 аналізаторами дронів.

Волонтерка, директорка БО «Благодійний фонд «Артанія Україна» Тетяна Черновська. Неодноразово їздила у прифронтові регіони й на передову з гуманітарною допомогою для військових і цивільних. Організувала плетіння маскувальних сіток. Провела благодійні ярмарки для придбання дронів, квадроцикла та старлінків. Бере участь у благодійних поїздках до військових госпіталів Чернівецької області. Організовує передачу подарунків дітям у прифронтових інтернатах і спецзакладах.

Волонтерка, співачка, директорка БО «Благодійний фонд Ірини Федишин» Ірина Човник (Федишин). Організувала та провела понад 240 благодійних концертів в Україні й за кордоном, усі кошти спрямовані на потреби ЗСУ та гуманітарні цілі. Придбала та передала понад 400 одиниць військової техніки й сотні одиниць спорядження. Допомагала ВПО та жителям деокупованих територій.

Координаторка військової спільноти проєкту Victory Drones ГО «Центр підтримки аеророзвідки» Ганна Шкарупа. З 2015 року допомагала військовим у зоні АТО. У жовтні 2022 року долучилась до проєкту Victory Drones. Організовує та модерує закриті онлайн-лекції для воїнів, діяльність яких пов’язана з безпілотними системами та іншими сучасними технологіями на війні.

Волонтерка Наталія Шуліка. З початку повномасштабної війни налагодила медичну допомогу та постачання лікарських засобів військовим у зоні бойових дій, реалізує проєкти з реабілітації воїнів, надає психосоціальну допомогу та супровід учасникам бойових дій, їхнім сім’ям і родинам загиблих.

Волонтер, перший заступник голови правління ГО «Полтавська обласна організація інвалідів війни, Збройних Сил, учасників бойових дій та силових структур» Іван Якушев. Займається волонтерством з 2014 року, а з 2022-го виконує бойові завдання з охорони стратегічних об’єктів у добровільному формуванні територіальної громади. Особисто надав близько 7 млн грн допомоги ЗСУ.

Волонтер, радник генерального директора Товариства «Престиж-Авто» Анатолій Ящук. Під час наступу на Миколаїв доправляв гуманітарну допомогу для цивільних та військових. З 2022 року придбав і передав ЗСУ 17 автомобілів, організував закупівлю дронів, підсилювачів, пультів керування й систем РЕБ. Придбав і передав обладнання для Хмельницького шпиталю на суму понад 200 тис. євро.