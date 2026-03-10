        Події

        Зеленський підтвердив удар по заводу в Брянську, який виробляє системи для російських ракет

        Сергій Бордовський
        10 Березня 2026 19:32
        У Брянську повідомили про удар по заводу мікроелектроніки «Кремній Ел» / Скріншот
        Президент Володимир Зеленський підтвердив ураження заводу мікроелектроніки «Група Кремній Ел» у російському Брянську. За його словами, підприємство виробляло системи управління для різних видів російських ракет.

        Як повідомляє ASTRA, 10 березня у Брянську пролунала серія вибухів, після чого над Радянським районом міста піднявся дим. Перед цим губернатор Брянської області Олександр Богомаз попереджав про ракетну небезпеку.

        OSINT-аналіз ASTRA за відео очевидців показав, що, ймовірно, було атаковано завод мікроелектроніки «Група Кремній Ел». Це підприємство є одним із великих виробників мікроелектроніки у Росії.

        Завод виробляє інтегральні мікросхеми, діоди, транзистори та інші напівпровідникові компоненти, які використовуються у військовій техніці, зокрема у ракетних комплексах, системах ППО та безпілотниках.

        Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами підтвердив удар по підприємству. За його словами, брянський завод виробляв системи управління для всіх видів російських ракет.

        «До речі, поки я вам відповідаю, у перерві мені дзвонив головнокомандувач Сирський. І головком розповів мені про операцію, яка щойно відбулася — до речі, успішно. Було ураження брянського заводу. Цей завод виробляв системи управління для всіх видів ракет Російської Федерації», — сказав Зеленський.


