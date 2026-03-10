У Резерв+ стався масштабний збій: користувачі не можуть увійти до застосунку

10 березня у застосунку “Резерв+” стався масштабний технічний збій, через який користувачі не можуть увійти до сервісу. Проблеми почалися о другій половині дня.

Про труднощі з доступом до застосунку повідомляють користувачі. За їхніми словами, під час спроби запуску програма видає повідомлення про наявність технічної проблеми. Інші користувачі бачать повідомлення “Сталося щось дивне”.

У Міноборони причини збою у сервісі поки не коментували. Терміни відновлення роботи застосунку не відомі.

На тлі проблем із роботою “Резерв+” українцям варто брати із собою паперові військово-облікові документи при виході з дому.