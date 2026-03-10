        Техно

        У Резерв+ стався масштабний збій: користувачі не можуть увійти до застосунку

        Галина Шподарева
        10 Березня 2026 14:30
        Збій в Резерв+ 10 березня / Скриншот
        Збій в Резерв+ 10 березня / Скриншот

        10 березня у застосунку “Резерв+” стався масштабний технічний збій, через який користувачі не можуть увійти до сервісу. Проблеми почалися о другій половині дня.

        Про труднощі з доступом до застосунку повідомляють користувачі. За їхніми словами, під час спроби запуску програма видає повідомлення про наявність технічної проблеми. Інші користувачі бачать повідомлення “Сталося щось дивне”.

        У Міноборони причини збою у сервісі поки не коментували. Терміни відновлення роботи застосунку не відомі.

        На тлі проблем із роботою “Резерв+” українцям варто брати із собою паперові військово-облікові документи при виході з дому.


