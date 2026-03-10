“Гроші не повернемо”: Угорщина відкрито пов’язала конфіскацію коштів Ощадбанку з нафтопроводом “Дружба”

Міністр будівництва і транспорту Угорщини Янош Лазар заявив, що Будапешт не поверне вилучені кошти українського державного банку. За його словами, гроші залишаться в Угорщині щонайменше до відновлення роботи нафтопроводу “Дружба”.

Про це він сказав 9 березня під час виступу на зупинці Lázárinfó Express у Геделле, пише Telex.

За словами Лазара, угорська влада не випадково перехопила грошовий конвой, який прямував до України. Він заявив, що цей крок пов’язаний із перекриттям нафтопроводу “Дружба”.

“Ми не випадково зробили те, що зробили, гроші їм не повернемо”, — заявив міністр.

За його словами, вилучені золото, долари та євро залишаться в Угорщині, доки не відновиться транспортування нафти.

“Гроші поки залишаться тут, ми чекаємо, коли відкриється нафтопровід, і чекаємо нових українських грошових конвоїв через Угорщину”, — сказав Лазар.

Міністр також заявив, що угорська влада не знає, хто і з якою метою відправив ці кошти. Лазар поставив під сумнів необхідність транспортування коштів у вигляді готівки та золотих зливків.

За словами міністра, слідчі також перевіряють можливі ризики, пов’язані з відмиванням грошей, фінансуванням організованої злочинності та політичним фінансуванням. Він також заявив, що дії угорської влади не були незалежними від перекриття нафтопроводу.

“Якщо нас шантажують, ми ж не можемо бути настільки дурними, щоб це терпіти”, — сказав Лазар.

Він додав, що, за його словами, щомісяця перевозили більше грошей, ніж становила вартість нафти, яка надходила, або її покриття.

За словами колишнього австрійського генерального директора українського банку PrivatBank Герхарда Бьоша, перевезення готівки до України через Угорщину стало звичною практикою після закриття українських аеропортів у 2022 році. Він назвав твердження про відмивання грошей у цій справі смішними.

Raiffeisen Bank International не підтвердив перевезення коштів, призначених для українського Ощадбанку, посилаючись на банківську таємницю. Водночас представник банку заявив, що установа багато років займається торгівлею банкнотами і в межах цієї діяльності співпрацює з центральними банками, компетентними органами та дистриб’юторами.

Податкова і митна служба Угорщини повідомила, що відкрила кримінальне провадження за підозрою у відмиванні грошей у справі українських грошових перевізників, затриманих в Угорщині. За даними угорських ЗМІ, ця справа може стати однією з тем виборчої кампанії.