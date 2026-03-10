        Події

        У двох районах Харкова лунали вибухи: 12 людей постраждали

        Галина Шподарева
        10 Березня 2026 07:31
        Рятувальники на місці удару по Харкову 9 березня / Фото: Харківська обласна прокуратура
        Рятувальники на місці удару по Харкову 9 березня / Фото: Харківська обласна прокуратура

        У ніч з 9 по 10 березня росіяни завдали ударів безпілотниками по двох районах Харкова. Внаслідок атак постраждали щонайменше 12 людей.

        Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі та ОВА.

        Уночі 10 березня у Холодногірському районі пролунали два вибухи. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, пошкоджено приватні будинки та господарські споруди. Друге влучання зафіксовано у дорогу між будинків у приватному секторі. Як уточнили в Харківській ОВА, постраждали четверо людей – 58-річна, 38-річна, 52-річна жінки та 17-річна дівчина отримали допомогу медиків на місці.

        Увечері 9 березня, близько 21:00, російський ударний безпілотник “Герань-2” вдарив поблизу багатоквартирного житлового будинку в Індустріальному районі Харкова. На місці удару горіли автомобілі, в будинках вибило вікна.

        Внаслідок атаки загорілися автомобілі, у квартирах вибито вікна. Постраждали восьмеро людей: четверо чоловіків дістали поранення, дві жінки та 16-річна дівчина зазнали гострої реакції на стрес.

        Наслідки ударів по Харкову 9 березня / Фото: ДСНС

