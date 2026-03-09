П’ять іранських футболісток втекли з команди і попросили притулок в Австралії

П’ять гравчинь жіночої збірної Ірану з футболу подали заяви на отримання притулку в Австралії після того, як залишили команду під час проведення Кубка Азії серед жінок. Про це повідомляє CNN.

За даними джерела телеканалу, футболістки наразі перебувають у безпеці під захистом австралійської поліції.

Іранська команда опинилася в центрі дискусій щодо безпеки спортсменок після того, як перед першим матчем групового етапу минулого тижня гравчині мовчали під час виконання національного гімну. Побоювання пов’язані з можливими переслідуваннями в Ірані, який перебуває у стані війни зі США та Ізраїлем.

Реклама

Реклама

За словами спортивної журналістки Раха Порбахш з Iran International TV, щонайменше сім гравчинь залишили командний готель, а п’ятеро з них звернулися із заявами про притулок до федеральної поліції Австралії.

Журналістка повідомила, що сім’ї трьох із п’яти футболісток, які зараз перебувають під захистом поліції, отримували погрози. Місцеперебування щонайменше двох інших гравчинь, які також залишили готель, наразі невідоме.

За словами Порбахш, президент Федерації футболу Ірану Мехді Тадж отримав відмову у видачі візи для поїздки до Австралії, де він планував забрати команду додому. Натомість до країни вирушила віцепрезидентка федерації Фаріде Шоджаї.

Президент США Дональд Трамп у понеділок заявив у соцмережі Truth Social, що повернення команди до Ірану стало б «жахливою гуманітарною помилкою». Він додав, що Сполучені Штати готові надати футболісткам притулок, якщо Австралія цього не зробить.

Пізніше Трамп написав, що розмовляв із прем’єр-міністром Австралії Ентоні Альбанезе і що п’ять гравчинь «вже перебувають під захистом», а «решта на шляху».

Інцидент почався перед першим матчем турніру, коли іранські футболістки мовчки стояли під час виконання національного гімну. Деякі прихильники жорсткої лінії в Ірані розцінили це як прояв зради.

За даними джерел CNN, перед другим матчем у четвер гравчинь змусили співати гімн. Перед останнім поєдинком, у якому Іран програв Філіппінам з рахунком 0:2, вони також виконали гімн і віддали військове вітання.

Після завершення турніру вболівальники зібралися біля командного автобуса, закликаючи поліцію «врятувати наших дівчат», коли команда залишала стадіон.