У Львові затримали пару з Черкащини з кокаїном на майже 2 млн гривень

У Львові поліцейські затримали чоловіка та жінку, яких підозрюють у розповсюдженні великих партій наркотиків і психотропних речовин. Про це повідомила поліція Львівської області.

За даними правоохоронців, 28-річний чоловік та його 32-річна співмешканка, обоє з Черкаської області, які тимчасово проживали у Львові, працювали на інтернет-магазини через месенджер Telegram та виконували роль «відправників».

До їхніх обов’язків входило отримання оптових партій кокаїну та психотропної речовини MDMA, фасування їх на дрібні дози та подальше розповсюдження. Розфасовані пакунки з наркотиками вони маскували та організовували їхню доставку клієнтам різними способами на території України. Оплату за незаконну діяльність отримували на криптогаманець.

Зловмисників викрили оперативники управління боротьби з наркозлочинністю поліції Львівщини спільно з працівниками кримінальної поліції, слідчими та співробітниками інших служб Львівського районного управління поліції №1.

5 березня правоохоронці затримали чоловіка на вулиці Шпитальній у Львові під час відправки чергової партії кокаїну — два зіп-пакети з наркотиком він сховав у книги. Крім того, при ньому виявили ще один пакет із наркотичною речовиною.

Під час невідкладного обшуку за місцем тимчасового проживання підозрюваних правоохоронці вилучили понад 120 зіп-пакетів із кокаїном та понад 50 зіп-пакетів із речовиною, схожою на психотроп MDMA, а також електронні ваги, засоби для фасування, чорнові записи та інші речові докази.

У Львові поліцейські затримали зловмисників, підозрюваних у розповсюдженні великих партій наркотиків та психотропів / Фото Нацполіція

Усе вилучене скерували на експертизу до Львівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. За оцінками поліції, вартість наркотиків і психотропів на «чорному ринку» становить майже два мільйони гривень.

Фігурантів затримали, їм повідомили про підозру за ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів або психотропних речовин.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев’яти до дванадцяти років із конфіскацією майна.