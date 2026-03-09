Україна стала найбільшим імпортером зброї у світі, експорт Росії різко впав, — звіт SIPRI

Україна посіла перше місце у світі за імпортом озброєнь у 2021–2025 роках. У цей самий період експорт російської зброї на світовому ринку скоротився майже втричі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

За інформацією інституту, за останні п’ять років Україна стала найбільшим отримувачем озброєнь у світі. Її частка у глобальному імпорті зброї становила 9,7%.

Реклама

Реклама

До п’ятірки найбільших імпортерів після України входять Індія, Саудівська Аравія, Катар і Пакистан. У SIPRI зазначили, що після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року Україна отримала озброєння щонайменше від 36 країн.

Найбільшим постачальником зброї для України залишаються Сполучені Штати, які забезпечили 41% усіх поставок. Друге місце посідає Німеччина з часткою 14%, а третє — Польща, на яку припадає 9,4%.

Аналітики також звернули увагу, що у 2025 році обсяги постачання озброєнь дещо зменшилися порівняно з піковими показниками 2023–2024 років. Це пов’язують зі скороченням американської допомоги та зростанням рівня секретності щодо передачі окремих видів озброєння.

Водночас 25 країн уклали угоди зі США про закупівлю ракет протиповітряної оборони та авіабомб спеціально для потреб Збройних сил України.

У глобальному експорті зброї за цей період лідерами залишаються США, Франція, Росія, Німеччина та Китай. Разом ці країни забезпечили близько 70% усіх поставок озброєнь.

При цьому Німеччина збільшила свою роль на світовому ринку зброї, обігнавши Китай і посівши четверте місце серед експортерів. Приблизно 24% німецьких поставок було спрямовано в Україну.

Водночас Росія втратила значну частину своїх позицій на ринку озброєнь. Її частка світового експорту скоротилася з 21% у 2016–2020 роках до 6,8% у період 2021–2025 років.

У SIPRI зазначають, що скорочення російського експорту пов’язане з тим, що значну частину озброєнь Москва використовує для забезпечення власної армії у війні проти України, а також із міжнародними санкціями.

Наразі російський експорт здебільшого зосереджений на поставках до Індії, Китаю та Білорусі, однак загальна тенденція свідчить про різке падіння впливу РФ на світовому ринку зброї.

Минулого року Україна також очолила світовий рейтинг імпортерів зброї, при цьому близько половини поставок надійшли зі США.