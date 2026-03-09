У Києві за 3–5 тисяч доларів продавали підроблені посвідчення СБУ для ухилення від мобілізації

Правоохоронці повідомили про підозру організатору схеми виготовлення та продажу підроблених посвідчень силових структур України. Фальшиві документи військовозобов’язані використовували для ухилення від мобілізації.

Про це повідомили в СБУ.

Організатора схеми ухилення від мобілізації затримали у Києві. Ним виявився колишній військовослужбовець одного з відомств Сил безпеки та оборони України. Як встановило розслідування, до нелегального бізнесу він залучив ще 18 спільників.

Реклама

Реклама

“Разом вони побудували організовану ієрархічну структуру із чітким розподілом функціоналу та обов’язків. Свою діяльність вони проводили в орендованих офісах по всій Україні, де встановили оргтехніку для серійного виготовлення документів”, – розповіли в СБУ.

Вартість таких “послуг” становила від 3 до 5 тисяч доларів, залежно від терміновості замовлення. За матеріалами справи, ділки вносили дані клієнтів у бланки підроблених посвідчень та вставляли їхні фото за зразком справжніх документів.

Готову «продукцію» фігуранти збували замовникам через поштові відправлення під виглядом поліграфічної продукції або під час особистих зустрічей. Придбавши такі “документи”, військовозобов’язані сподівалися використовувати їх для ухилення від мобілізації.

Під час обшуків в оселях та офісах фігурантів вилучено смартфони, комп’ютерну техніку, підроблені штампи та печатки держустанов та бойові засоби ураження. Крім того, у зловмисників вилучено близько ста “посвідчень” СБУ, інших воєнізованих та правоохоронних формувань, а також фіктивні накази, довідки і проросійські агітаційні листівки.

Наразі організатору оборудки повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).