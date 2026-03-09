Українські військові експерти вирушать на Близький Схід уже цього тижня, — Зеленський

Перша група українських військових експертів, які допомагатимуть країнам Перської затоки протидіяти атакам іранських дронів, прибуде на Близький Схід уже цього тижня. Українські фахівці мають оцінити ситуацію на місці та допомогти з протидією безпілотним загрозам.

Про це президент Володимир Зеленський заявив 8 березня під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном у Києві, пише Суспільне.

Відповідаючи на запитання, чи йдеться лише про передачу дронів-перехоплювачів або також про відправлення українських спеціалістів, глава держави зазначив, що багато деталей ще обговорюються.

Реклама

Реклама

“Ви знаєте, дефіцит яких засобів у нас, ми розуміємо, дефіцит яких засобів в країн Затоки. Тобто ми говоримо і про цей трек. Поки що рано сказати про інші деталі. Я думаю, на наступному тижні, коли експерти будуть на місці, подивляться, допоможуть, бо вони їдуть одразу спроможностями допомогти, то тоді будемо рухатись, рухатись далі”, — сказав Зеленський.

Президент також наголосив, що на Близькому Сході вже використовується багато різних систем протиповітряної оборони, зокрема американські комплекси Patriot, однак під час сучасних атак цього виявилося недостатньо.

“Україна має експертизу і має досвід. Всі країни визнають, до речі, що це найбільший досвід на сьогодні, і ми маємо відповідні виробництва, маємо поширювати весь цей досвід на наших близьких друзів і партнерів в Європі”, — зазначив він.

У коментарі ТСН Зеленський уточнив, що на Близький Схід поїдуть кілька груп українських експертів, а перша вирушить туди у понеділок, 9 березня. За його словами, країни Перської затоки також проявляють значний інтерес до українських дронів-перехоплювачів і хочуть їх закуповувати.

“А ми готові, в принципі, виробляти. Той об’єм, який не використовують наші, готові. Він, в принципі, достатньо великий”, — сказав президент.

Раніше Зеленський повідомляв, що Україна розглядає можливість надання близькосхідним державам експертизи щодо протидії ударним безпілотникам типу Shahed. 5 березня він підтвердив, що Київ отримав від США запит щодо допомоги у захисті від іранських дронів-камікадзе, якими Іран атакує країни Затоки. Тоді президент доручив “надати необхідні засоби та забезпечити присутність українських спеціалістів”.