Прорив у лікуванні мігрені: нові ліки можуть різко зменшити напади

Мігрень, яка вражає понад мільярд людей у світі, залишається однією з головних причин інвалідності. Нові дослідження відкривають перспективні методи лікування — від препаратів, що впливають на молекули мозку, до нейромодуляційних пристроїв.

Понад мільярд людей у світі страждають від мігрені — неврологічного стану, що супроводжується сильними головними болями, запамороченням, нудотою та підвищеною чутливістю до світла й звуків. Як повідомляє BBC, сучасні дослідження відкривають нові способи боротьби з цим захворюванням.

Мігрень може проявлятися по-різному. У більшості людей виникає пульсуючий або стукаючий біль з одного боку голови, а близько 25% пацієнтів відчувають так звану ауру — світлові галюцинації перед початком нападу. За даними дослідників, приблизно три чверті людей із мігренню — жінки.

Реклама

Реклама

Одним із найбільших проривів стало вивчення білків CGRP — пептидів, які під час нападу з’являються у високих концентраціях і підвищують чутливість нейронів. Саме на блокуванні цих молекул ґрунтується новий клас препаратів. Дослідження 2025 року показало, що у 70% пацієнтів, які приймали такі ліки протягом року, частота нападів зменшилася на 75%, а у 23% вони зникли повністю.

Водночас дослідники працюють над новими мішенями для лікування. Серед них — нейропептид Pacap, вазоактивний кишковий поліпептид і орексини, які беруть участь у регуляції сну. Ці напрямки вже стали основою для нових ліків, що проходять клінічні випробування.

Окрім медикаментів, активно розвиваються механічні методи лікування. Серед них — пристрої нейромодуляції, які стимулюють нерви електричними або магнітними імпульсами. Такі прилади можуть допомагати як під час нападу, так і для його запобігання.

Іншим методом є ін’єкції ботоксу. Дослідження показали, що ботулотоксин може блокувати вивільнення CGRP у нервових волокнах і зменшувати частоту нападів у пацієнтів із хронічною мігренню щонайменше на 50%.

Попри нові досягнення, універсального способу лікування поки не існує. Експерти зазначають, що боротьба з мігренню зазвичай потребує комплексного підходу, який поєднує медикаменти, нові технології, зміну способу життя, фізичну активність і психотерапію.

Науковці наголошують, що дослідження мігрені продовжуються, і розвиток нових методів може значно розширити можливості лікування цього поширеного та виснажливого стану.