Британські вчені з’ясували, як вегетаріанство впливає на ризик раку

Масштабне міжнародне дослідження за участю понад 1,8 мільйона людей показало, що вегетаріанська дієта може бути пов’язана зі зниженням ризику окремих видів раку. Водночас для деяких онкологічних захворювань ризик виявився підвищеним.

Результати дослідження опубліковані у British Journal of Cancer. Науковці проаналізували дані 1 645 555 м’ясоїдів, 57 016 людей, які вживають лише птицю, 42 910 пескетаріанців, 63 147 вегетаріанців і 8 849 веганів із дев’яти когорт у Великій Британії, США, Тайвані та Індії. Середній період спостереження становив 16 років.

Порівняно з м’ясоїдами, вегетаріанці мали нижчий ризик раку підшлункової залози (–21%), молочної залози (–9%), простати (–12%), нирки (–28%) та множинної мієломи (–31%). Пескетаріанці також продемонстрували зниження ризику колоректального, раку молочної залози та нирки.

Реклама

Реклама

Водночас у вегетаріанців зафіксовано підвищений ризик плоскоклітинного раку стравоходу (майже вдвічі вищий), а у веганів — вищий ризик колоректального раку (на 40%).

Дослідники зазначають, що частина зниження ризику може пояснюватися нижчим індексом маси тіла у вегетаріанців, хоча результати аналізу були скориговані з урахуванням ІМТ. Також вегетаріанці зазвичай споживають менше насичених жирів і більше клітковини.

Водночас автори наголошують, що вегетаріанські та особливо веганські дієти можуть супроводжуватися нижчим споживанням білка, вітаміну B12, вітаміну D і кальцію, що потенційно може впливати на окремі показники здоров’я.

У висновках дослідження зазначено, що вегетаріанські дієти можуть впливати на ризик розвитку кількох видів раку, однак узагальнювати результати слід обережно.