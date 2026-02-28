ЗСУ уразили пункт управління дивізії та склади окупантів на ТОТ

У ніч на 28 лютого підрозділи Сил оборони України завдали вогневого ураження по низці важливих об’єктів російського агресора. Зокрема, уражено передовий пункт управління дивізії, склади пально-мастильних матеріалів і боєприпасів.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

За даними військових, уражено склад пально-мастильних матеріалів мотострілецького полку в районі Новоамвросіївського та склад боєприпасів окремої мотострілецької бригади в районі Амвросіївки на тимчасово окупованій території Донецької області.

На тимчасово окупованій частині Херсонської області завдано ударів по логістичних об’єктах противника — складах матеріально-технічного забезпечення мотострілецького та інженерно-саперного полків у районі Каланчака, а також складу пально-мастильних матеріалів окремої бригади МТЗ у районі Мирного.

Окрім цього, Сили оборони уразили передовий пункт управління 127-ї мотострілецької дивізії противника в районі Орлинського на тимчасово окупованій території Донецької області.

Також завдано ураження по районах зосередження живої сили ворога в районах Дронівки Бєлгородської області РФ, Родинського на Донеччині та Березового на Дніпропетровщині.

У районі Багатиря на тимчасово окупованій території Донецької області уражено склад матеріально-технічного забезпечення окупантів.

Втрати противника та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються. У Генштабі наголосили, що Сили оборони й надалі завдаватимуть ураження по важливих об’єктах ворога до повного припинення збройної агресії Росії проти України.