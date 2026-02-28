Норвегія забезпечила Україну ракетами до NASAMS, хоча її власних запасів не вистачало — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Норвегія передала Україні понад десять систем NASAMS та продовжує постачання. Він також подякував норвезькій владі та суспільству за підтримку України.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю NRK News.

За його словами, норвезькі системи NASAMS суттєво допомогли Україні. Він зазначив, що не називатиме точну кількість отриманих систем, однак їх більше десяти, і постачання триває.

Реклама

Реклама

Президент додав, що Україна отримувала ракети до NASAMS норвезького виробництва, однак навіть внутрішніх запасів Норвегії було недостатньо. За його словами, Осло працювало з іншими країнами на політичному рівні, щоб забезпечити додаткові ракети, і це було дуже важливо.

Паралельно Україна працювала над спільним виробництвом і системами IRIS-T. Зеленський зазначив, що коли одна країна активізувалася, інші союзники, зокрема Норвегія, також долучалися.

Цієї зими, за словами президента, Норвегія допомогла Україні з газом після російських ударів по енергетиці, зокрема по газовій інфраструктурі.

Зеленський наголосив, що народ Норвегії та всі партії парламенту підтримують ці рішення. Він додав, що єдність норвезького парламенту щодо України є надзвичайно важливою.

Окремо президент відзначив роботу над дронами та те, що Норвегія є другою за обсягом внесків до PURL, підкресливши, що це високо цінується в Україні.