Останній день зими мине без опадів: синоптики обіцяють до +11°

У суботу, 28 лютого, в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці в більшості центральних областей, а також на Сумщині та Харківщині подекуди можливий туман. На дорогах країни, крім півдня та Закарпаття, місцями зберігатиметься ожеледиця.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер буде південно-західний, у східних та південних областях — північно-східний, швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 1–6° морозу, в Карпатах та східних областях — 7–12° морозу. Вдень очікується 0–5° тепла, а на заході та півдні країни повітря прогріється до 6–11°.

На Київщині та в столиці також прогнозується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 5–10 м/с.

По області температура вночі становитиме 1–6° морозу, вдень — 0–5° тепла. У Києві вночі прогнозують 3–5° морозу, вдень — 2–4° тепла.