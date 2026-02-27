        Суспільство

        Останній день зими мине без опадів: синоптики обіцяють до +11°

        Віктор Алєксєєв
        27 Лютого 2026 22:05
        Ілюстративне фото / Фото facebook.com/sergij.kozlov.165054
        Ілюстративне фото / Фото facebook.com/sergij.kozlov.165054

        У суботу, 28 лютого, в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці в більшості центральних областей, а також на Сумщині та Харківщині подекуди можливий туман. На дорогах країни, крім півдня та Закарпаття, місцями зберігатиметься ожеледиця.

        Про це повідомляє Укргідрометцентр.

        Вітер буде південно-західний, у східних та південних областях — північно-східний, швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 1–6° морозу, в Карпатах та східних областях — 7–12° морозу. Вдень очікується 0–5° тепла, а на заході та півдні країни повітря прогріється до 6–11°.

        На Київщині та в столиці також прогнозується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 5–10 м/с.

        По області температура вночі становитиме 1–6° морозу, вдень — 0–5° тепла. У Києві вночі прогнозують 3–5° морозу, вдень — 2–4° тепла.


