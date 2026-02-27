Зима відступає: Наталка Діденко прогнозує сонячні вихідні та потепління

В Україні завершується зима і вже цими вихідними очікується відчутне потепління та сонячна погода. Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко у своєму дописі у Facebook.

За її словами, 28 лютого та 1 березня антициклон забезпечить суху та переважно сонячну погоду в більшості областей країни. Найвищі температури прогнозуються на заході та півдні України — вдень повітря прогріватиметься до +10…+13 градусів. Водночас у суботу на півдні буде дещо свіжіше, ніж у західних регіонах.

На решті території країни денна температура коливатиметься в межах 0…+6 градусів. У нічні години очікується невеликий мороз.

Синоптикиня зазначила, що атмосфера «цінує довготерпіння» українців і подарує наприкінці зими ясну погоду. За її прогнозом, вихідні стануть гарною нагодою відчути наближення весни та насолодитися теплішим повітрям.

“Якщо ви захочете особливо відчути запах весни, можна чкурнути вихідними або на захід, або на південь України. Там буде найтепліше)”, – запевнила синоптикиня.