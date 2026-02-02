Коли чекати на весну: бабак-віщун Тимко IV з Харківщини зробив прогноз

2 лютого, у День бабака, на Харківщині оприлюднили традиційний прогноз погоди. Новий бабак-віщун Тимко IV передбачив, що зима триватиме ще шість тижнів.

Про це пише “Медіа група “Об’єктив”.

Цьогоріч прогноз робив уже не Тимко III, а його наступник — Тимко IV, оскільки попередній бабак пішов на заслужений відпочинок. За словами фахівців, бабак побачив свою тінь, що за традицією означає пізній прихід весни.

Другий рік поспіль захід відбувся у дистанційному форматі. Бабаки постійно перебувають на біостанції Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна у Великобурлуцькій громаді. Через безпекову ситуацію та сильні морози науковці вирішили не перевозити тварин до Зміївської громади для традиційного заходу.

“У цьому році бабак побачив свою тінь, тобто весна прийде через шість тижнів. Принаймні він так вважає”, – переказав прогноз Тимка завідувач лабораторії “Східні степи” біологічного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна.

Хранителька бабака Галина Савченко зазначила, що через теплу зиму та коливання ґрунту від вибухів у Великобурлуцькій громаді бабаки минулого сезону знову не мали потомства — вже третій рік поспіль. За її словами, тепла погода та звуки війни негативно впливають на сплячку тварин, які спали неглибоко і часто прокидалися.

Цієї зими погодні умови були іншими, тому бабаки спали краще, однак повної тиші, за словами фахівців, досі немає.

Традиції святкування Дня бабака на Харківщині вже 22 роки. За цей час прогноз весни робили троє бабаків: Тимко, Тимко II та Тимко III, який виконував цю роль з 2018 року. За традицією, якщо бабак не бачить тіні — весна буде ранньою, а якщо бачить — зима триватиме щонайменше до середини березня.