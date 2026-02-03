Діденко прогнозує потепління з 4 лютого та нову хвилю холодів із 9-го

В Україні найближчими днями почне відчуватися зміна погодних умов із поступовим потеплінням. Водночас уже з 9 лютого прогнозується нова хвиля холоду, хоча морози будуть слабшими, ніж раніше.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

За її словами, у ніч на 4 лютого в Україні ще зберігатиметься холодна погода — температура повітря становитиме –12…–19 градусів, на півночі та північному сході — –15…–22 градуси.

Вдень у середу очікується –9…–13 градусів, на Сумщині, Харківщині та Луганщині — до –14. Водночас у західних областях з’являться перші ознаки потепління: вдень –2…–6 градусів, на Закарпатті — до +4.

Синоптикиня зазначає, що антициклон почне руйнуватися, через що зростатиме хмарність. У західній частині України прогнозують сніг і мокрий сніг, на Закарпатті — з дощем. Опади вдень 4 лютого дійдуть до Вінниччини, Житомирщини та Одещини, тоді як на решті території істотних опадів не очікується.

У західних областях прогнозують сильний південно-східний вітер із штормовими поривами, в інших регіонах — помірний, місцями поривчастий. У Києві 4 лютого очікується збільшення хмарності, посилення південно-східного вітру до 10–12 м/с, увечері можливий невеликий сніг. Уночі температура в столиці становитиме –17…–19 градусів, удень — близько –10.

За прогнозом Діденко, з 5 лютого вплив атлантичних і південних потоків посилиться: температура повітря підвищиться, опадів побільшає, а вітер стане сильнішим. Водночас із 9 лютого в Україну знову прийде похолодання, яке триватиме орієнтовно до 12 лютого. Морози будуть менш інтенсивними, ніж попередні, після чого очікується чергове потепління.