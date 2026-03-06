“Бумбокс” і “Без обмежень” отримали статус критично важливих підприємств — наказ Мінкульту

Міністерство культури України підтвердило статус критично важливих підприємств для компаній, пов’язаних із гуртами «Бумбокс» та «Без обмежень». Це дозволяє колективам бронювати частину військовозобов’язаних працівників і продовжувати благодійні тури за кордоном.

Відповідний наказ оприлюднило Міністерство культури України. Документ передбачає підтвердження статусу критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період для ТОВ «МУЗИКА ДЛЯ МАС» та ТОВ «БЕЗОБМЕЖЕНЬ».

Йдеться про компанії, що представляють музичні гурти «Бумбокс» та «Без обмежень». Згідно з наказом, вони відповідають визначеним критеріям для підприємств у сфері культури та креативних індустрій.

Реклама

Реклама

Статус критично важливого підприємства дає можливість бронювати до 50% військовозобов’язаних працівників, зокрема учасників гуртів, технічний персонал та водіїв.

Також це дозволяє отримувати дозволи на виїзд за кордон для проведення благодійних концертних турів.

Окрім цього, гурти можуть продовжувати діяльність, спрямовану на збір коштів для Сил оборони України.

Головним хітом «Бумбоксу» під час повномасштаної війни стала народна пісня «Ой, у лузі червона калина», яку Андрій Хливнюк виконав на четвертий день вторгнення (24 лютого 2022 р.) у центрі Києва зі зброєю. Це виконання стало символом стійкості, поширилося світом та отримало безліч каверів.