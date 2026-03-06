Українських консулів не допускають до затриманих у Будапешті громадян — МЗС

Українських консулів досі не допустили до сімох громадян України, яких утримують у Будапешті. Київ вимагає їх негайного звільнення та готує подальші кроки, зокрема на рівні Європейського Союзу.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що угорська сторона не надала пояснень щодо затримання громадян України. Про це він написав у соцмережі X, зазначивши, що українських консулів досі не допустили до семи громадян України, захоплених у заручники в Будапешті.

«Українських консулів досі не допустили до сімох громадян України, захоплених у заручники в Будапешті. Угорська сторона не надала жодних пояснень. Вимагаємо їх негайного звільнення та готуємо подальші дії, у тому числі на рівні ЄС», — зазначив міністр.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що у зв’язку з викраденням сімох громадян України та крадіжкою майна державного банку в Будапешті громадянам рекомендують утриматися від поїздок до Угорщини. Також українцям радять за можливості використовувати інші маршрути транзиту, не через угорську територію.

У відомстві також звернули увагу українського та європейського бізнесу на ризики свавільного викрадення майна на території Угорщини та порадили враховувати ці загрози під час планування ділової діяльності в країні.

Омбудсман Дмитро Лубінець звернувся до уповноваженого з основних прав Угорщини Імре Юхажа з проханням пояснити підстави затримання громадян України та повідомити, де саме вони перебувають і в яких умовах їх утримують. Також він запропонував провести термінову онлайн-зустріч для з’ясування всіх обставин ситуації.