У США легкий літак впав на житлові будинки, є постраждалі (фото, відео)

У місті Фінікс у штаті Аризона, США, невеликий пасажирський літак впав у житловому районі, зачепивши дах одного будинку та врізавшись у двір іншого. На борту перебували інструктор і студент, їх разом із мешканцем одного з пошкоджених будинків госпіталізували.

За попередніми даними, літак Piper PA-28 зазнав механічної несправності під час польоту та намагався повернутися до аеропорту Deer Valley. Інцидент стався напередодні вранці.

Під час падіння літак зачепив дах одного з будинків, після чого носом врізався у двір сусіднього. Частини літака опинилися на пошкодженому даху, а сам понівечений корпус застряг між басейном і частиною будинку, де розташована дитяча кімната.

Двох людей на борту — інструктора з польотів і студента — доставили до лікарні. Також госпіталізували мешканця одного з будинків. Повідомляється, що всі троє перебувають у стабільному стані.

Після аварії район тимчасово евакуювали, поки спеціальні служби ліквідовували наслідки витоку пального. Федеральне управління цивільної авіації США проводить розслідування обставин інциденту.