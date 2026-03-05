        Суспільство

        В Україну йде прохолодне повітря: де 6 березня можливі сніг і дощ

        Галина Шподарева
        5 Березня 2026 22:20
        Засніжена Вінниця / Фото: presspoint.in.ua

        У п’ятницю, 6 березня, в Україні переважатиме погода без опадів, однак у частині регіонів очікуються мокрий сніг і дощ. Температура вночі коливатиметься від -2 °C  до +3 °C, вдень — від +1 до +6 °C.

        Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

        За прогнозом синоптиків, завтра на погоду в Україні впливатиме поле підвищеного тиску, що поширюватиметься із Західної Європи. Атмосферний фронт спричинить опади в окремих регіонах.

        Уночі невеликий мокрий сніг і дощ можливі у північно-східній частині та більшості центральних областей. Удень опади прогнозують на південному сході та сході країни.

        “На висотах до нас надходитиме прохолодна повітряна маса з північних напрямків”, — пояснюють синоптики.

        Через це вночі температура становитиме -2…+3 °C, а в Карпатах очікується -3…-8 °C.

        Вдень повітря прогріється до +1…+6 °C. Трохи тепліше буде на заході країни та на півдні Одещини, де температура підніметься до +6…+11 °C.

        Погодна мапа України на 6 березня / Фото: Укргідрометцентр

