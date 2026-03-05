Орбан зібрався силою домогтися запуску нафтопроводу “Дружба”

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт має політичні та фінансові інструменти, щоб змусити Україну відновити транзит нафти нафтопроводом “Дружба”.

Про це Віктор Орбан сказав у відео, оприлюдненому в соцмережі X.

“Не буде жодних угод, жодних компромісів. Ми силою прорвемо українську нафтову блокаду. Угорська енергія незабаром знову потече трубопроводом “Дружба”, — йдеться в повідомленні.

За словами Орбана, Угорщина готова використати наявні інструменти для відновлення постачання нафти.

“Ми переможемо. І ми переможемо силою. У нас є політичні та фінансові інструменти і з їх допомогою ми змусимо їх безумовно і якомога швидше відновити роботу нафтопроводу “Дружба”, — заявив він.

Нагадаємо, 2 березня Орбан заявив про супутникові знімки, які, за його словами, нібито доводять відсутність перешкод для роботи нафтопроводу “Дружба”.

Президент України Володимир Зеленський у відповідь заявив, що супутникові знімки не дозволяють побачити всі деталі. Він також дорікнув Орбану та прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо за егоїзм у ситуації з нафтопроводом “Дружба”.