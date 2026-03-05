У бригадах ТрО посилять безпілотну складову та артилерію — Сирський

У Збройних силах України триває реформування військових частин Сил територіальної оборони, яке розпочалося пів року тому. Усі бригади ТрО переходять на уніфіковану структуру з посиленою безпілотною складовою.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Facebook.
За його словами, до складу бригад вводяться підрозділи великокаліберної артилерії, зенітно-ракетні підрозділи та підрозділи наземних роботизованих комплексів. Це має суттєво збільшити бойові спроможності бригад і дозволити їм ефективніше вести оборону визначеної смуги відповідальності.
Сирський зазначив, що військові частини територіальної оборони планується застосовувати саме в оборонних операціях.
Метою реформування є підвищення боєздатності Сил територіальної оборони та зменшення кількості втрат.
Головнокомандувач наголосив, що системне оновлення структури та озброєння ТрО, а також покращення логістичних можливостей є доцільною інвестицією в оборону України в умовах тривалої повномасштабної війни.