        У бригадах ТрО посилять безпілотну складову та артилерію — Сирський

        Віктор Алєксєєв
        5 Березня 2026 13:18
        Ілюстративне фото / Фото 111 Обр ТрО
        Ілюстративне фото / Фото 111 Обр ТрО

        У Збройних силах України триває реформування військових частин Сил територіальної оборони, яке розпочалося пів року тому. Усі бригади ТрО переходять на уніфіковану структуру з посиленою безпілотною складовою.

        Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Facebook.

        За його словами, до складу бригад вводяться підрозділи великокаліберної артилерії, зенітно-ракетні підрозділи та підрозділи наземних роботизованих комплексів. Це має суттєво збільшити бойові спроможності бригад і дозволити їм ефективніше вести оборону визначеної смуги відповідальності.

        Сирський зазначив, що військові частини територіальної оборони планується застосовувати саме в оборонних операціях.

        Метою реформування є підвищення боєздатності Сил територіальної оборони та зменшення кількості втрат.

        Головнокомандувач наголосив, що системне оновлення структури та озброєння ТрО, а також покращення логістичних можливостей є доцільною інвестицією в оборону України в умовах тривалої повномасштабної війни.


