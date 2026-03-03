Сирський: БпЛА-перехоплювачі стали ключем до протидії “шахедам”

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про посилення антидронового захисту та протидію російським ударним безпілотникам типу «шахед».

За його словами, ключову роль у боротьбі з ворожими дронами відіграють БпЛА-перехоплювачі. У Києві та його околицях упродовж лютого їхня частка в ураженні «шахедів» перевищила 70%.

Під час робочої наради з питань «малої ППО» проаналізували результати роботи на рубежах І–ІІІ ешелонів перехоплення. Також розглянули стан реалізації проєктів антидронового захисту важливих адміністративних центрів у регіонах, дообладнання вертольотів армійської авіації для кращої протидії ворожим БпЛА та інші заходи.

Сирський зазначив, що попри погіршення погодних умов і дефіцит засобів ураження, у лютому вдалося зберегти показники «малої ППО». За місяць дрони-перехоплювачі здійснили близько 6,3 тисячі вильотів і знищили понад півтори тисячі російських безпілотників різних типів.

За словами головнокомандувача, українські військові адаптуються до нової тактики застосування «шахедів» на гранично малих висотах, співпрацюють із виробниками для підвищення ефективності різних моделей перехоплювачів, формують і навчають екіпажі та комплектують дивізіони ППО безпілотних систем.

Сирський наголосив, що робота на цьому напрямку має бути прискорена, оскільки йдеться про захист мирних міст, енергетики та тилової інфраструктури. За підсумками наради він поставив відповідні завдання органам військового управління.