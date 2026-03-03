Справу Медведчука щодо привласнення нафтопроводу на 1,4 млрд грн передано до суду

Офіс Генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно колишнього народного депутата України Віктора Медведчука, якого слідство вважає організатором масштабної схеми заволодіння державним майном.

За даними слідства, у 2015–2018 роках екснардеп створив та очолив організовану групу, яка незаконно заволоділа частиною магістрального нафтопродуктопроводу. Вартість об’єкта на той момент становила 1,4 млрд грн.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, для реалізації схеми організатори залучали експертів, які надавали завідомо неправдиві висновки у судах, а також зловживали повноваженнями на різних рівнях. Після встановлення контролю над об’єктом учасники групи використовували його для власного збагачення, легалізувавши понад 29,9 млн євро доходів, отриманих від експлуатації трубопроводу.

Колишньому депутату інкримінують організацію заволодіння майном в особливо великих розмірах, відмивання коштів, зловживання повноваженнями та підробку експертних висновків.

Оскільки він перебуває на території РФ, розслідування проводили у порядку спеціального досудового розслідування in absentia. Матеріали щодо інших учасників схеми виділені в окреме провадження — вони перебувають у розшуку.

В Офісі генпрокурора наголосили, що кожному факту зловживань стратегічними активами України має бути надана належна правова оцінка, а правоохоронні органи продовжують заходи з розшуку, арешту та конфіскації активів осіб, підозрюваних у злочинах проти держави та корупції.