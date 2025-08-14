СБУ викрила 12 поплічників Медведчука зі злочинної організацї “Другая Украина”

Екснардепу Віктору Медведчуку та ще 12 його спільникам оголосили підозри у співпраці з військово-політичним керівництвом РФ та роботі на спецслужби країни-агресора.

За даними СБУ, під керівництвом Медведчука “інформаційні диверсанти” ФСБ РФ здійснювали медійні атаки проти України.

Слідство встановило, що члени організованої групи під назвою “Другая Украина” діяли в Москві під виглядом громадського об’єднання. Керівництво діяльністю узгоджувалося з російським диктатором Володимиром Путіним, після чого ФСБ координувала роботу структури.

Медведчук особисто сформував “штат” з колишніх топменеджерів і пропагандистів своїх підсанкційних телеканалів, більшість з яких виїхали до РФ на початку повномасштабної війни.

Одним із ключових фігурантів став Кирило Молчанов. Він працював на ФСБ та зовнішню розвідку РФ, мав прямий контакт із першим заступником п’ятої служби ФСБ генерал-лейтенантом Георгієм Гришаєвим. Російські куратори доручали йому виправдовувати агресію, дискредитувати Україну на міжнародній арені та дестабілізувати країни-партнери.

За даними СБУ, Молчанов організовував у ЄС проросійські акції з вимогами згортання допомоги Україні. Антиукраїнський контент розповсюджували через підконтрольні Telegram-канали, YouTube та медіаресурс “Голос Європи”, який у 2024 році потрапив під санкції ЄС. Після публікацій матеріали миттєво тиражувалися кремлівськими медіа.

Слідство також з’ясувало, що Медведчук фінансує діяльність цих організації, взаємодіючи з адміністрацією Путіна та урядовими структурами РФ.

Заочно повідомили про підозру Медведчуку та його «підлеглим», які переховуються в росії. Серед них:

Денис Жарких

Артем Марчевський

Роман Коваленко

Руслан Калинчук

Ян Таксюр

Юрій Дудкін

Руслан Коцаба

Наталія Хорошевська

Богдан Гіганов

Олег Ясинський

Олександр Лазарєв

Злочини фігурантів кваліфіковано одразу за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, вчинені у складі організованої злочинної групи);

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 3 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками, вчинені у складі організованої злочинної групи);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинене у складі організованої злочинної групи).

Затриманому соратнику Медведчука Кирилу Молчанову окремо повідомлено про додаткову підозру за фактом роботи на ворожі спецслужби (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, державна зрада, вчинена в умовах війни). Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.