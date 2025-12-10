Генштаб: ворог здійснив 177 штурмів за добу, найінтенсивніші бої тривають під Покровськом та Костянтинівкою

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив ранкове зведення про ситуацію на фронті станом на 08:00 10 грудня. Найбільша інтенсивність боїв зафіксована на Покровському та Костянтинівському напрямках.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що минулої доби сталося 177 бойових зіткнень. За даними Генштабу, російська армія завдала 50 авіаційних ударів, скинула 137 керованих авіабомб, здійснила 3775 обстрілів, зокрема 82 — із реактивних систем залпового вогню, та застосувала 4525 дронів-камікадзе.

Найінтенсивніші бої тривають на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 48 штурмів у районах населених пунктів Шахове, Іванівка, Червоний Лиман, Мирноград, Гришине, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у напрямку Новопідгороднього й Новопавлівки.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 22 атаки поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Іванопілля, Русиного Яру та у бік Софіївки.

На Олександрівському напрямку противник вчинив 17 атак у районах Зеленого Гаю, Ялти, Вороного, Вербового, Соснівки, Вишневого, Рибного, Єгорівки, Привільного та у напрямку Данилівки.

На Лиманському напрямку російські сили здійснили 16 штурмів у районах Греківки, Нового Миру, Мирного та у бік Ставків і Дробишевого.

Також інтенсивні бої тривали на Гуляйпільському напрямку — 14 атак біля Затишшя, Гуляйполя, Білогір’я та у напрямку Варварівки й Добропілля.

На Слов’янському напрямку сили оборони відбили 12 атак у районах Ямполя, Серебрянки, Сіверська, Званівки, Переїзного та Федорівки.

На інших ділянках фронту ситуація була такою:

• Північно-Слобожанський і Курський напрямки — 1 атака;

• Південно-Слобожанський — 2 атаки у районах Приліпки та Ізбицького;

• Куп’янський — 2 атаки у напрямках Петропавлівки й Богуславки;

• Краматорський — 2 бойові зіткнення біля Часового Яру та у напрямку Бондарного;

• Придніпровський — 3 невдалі спроби прорвати оборону біля Антонівського мосту.

На Оріхівському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Генштаб зазначає, що ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили одну артилерійську систему, два пункти управління БпЛА та один інший важливий об’єкт противника.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань РФ не виявлено.