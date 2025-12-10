“Дірку від бублика, а не Україну”: представник України при ООН звернувся до Москви

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник виступив на засіданні Ради безпеки ООН із жорсткою заявою щодо вимог Росії. Дипломат наголосив, що Москва не отримає того, чого прагне.

Постійний представник України при Організації Об’єднаних Націй Андрій Мельник опублікував відео свого виступу на засіданні Ради безпеки ООН, де звернувся до Росії з різкою відповіддю на її прагнення домогтися капітуляції України. У дописі, розміщеному в соцмережі X, дипломат заявив: “Росія все ще хоче, щоб Україна капітулювала. Ось моє послання Москві на цьому засіданні Ради Безпеки ООН: Дырку от бублика получите, а не Украину!”.

Мельник підкреслив, що Україна продовжить боротьбу та не відмовиться від свого суверенітету, незважаючи на тиск з боку РФ.

