Трампа назвали найвпливовішою особою Європи: у рейтингу Politico також Путін та Зеленський

Дональда Трампа визнано найвпливовішою особою Європи у щорічному рейтингу Politico, який охоплює 28 ключових політичних та суспільних фігур. Видання зазначає, що цього року ніхто не впливав на Європу більше, ніж президент США.

Рейтинг опублікували на сайті Politico 9 грудня.

У матеріалі зазначається, що стосунки Європи з Трампом стали “повноцінною дипломатичною вправою”, оскільки він одночасно може виступати партнером, загрозою та силою, що змінює правила взаємодії на власних умовах.

Politico наголошує, що Трамп є непередбачуваним і домінуючим партнером, чиї рішення здатні миттєво вплинути на ситуацію на континенті. Саме ця здатність визначати порядок денний зробила його, за оцінкою редакції, головною фігурою європейського політичного року.

До рейтингу також увійшли інші діячі, зокрема президент України Володимир Зеленський на 14 місці, російський диктатор Володимир Путін на п’ятому місці, прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, лідерка ультраправих Марін Ле Пен, президент Франції Емманюель Макрон, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та інші політики.