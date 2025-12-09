Трамп різко висловився про Україну, Росію та Європу

У розмові з POLITICO президент Дональд Трамп назвав Європу «слабкою», заявив, що Росія перебуває у сильнішій позиції, ніж Україна, і знову натякнув на можливість тиску на Київ щодо виборів та умов миру.

Президент США Дональд Трамп у розлогому інтерв’ю POLITICO різко розкритикував європейських лідерів та їхню роль у стримуванні російської агресії. Він заявив, що Європа є «групою занепалих держав», очолюваних «слабкими людьми», які, на його переконання, не спроможні контролювати міграцію чи зупинити війну Росії проти України.

У коментарях щодо війни Трамп заявив, що Росія перебуває «очевидно у сильнішій позиції», ніж Україна, не надавши європейським партнерам жодних гарантій щодо майбутньої підтримки Києва. Європейські столиці останніми тижнями висловлювали дедалі більшу стурбованість можливим згортанням американської допомоги Україні, але Трамп у розмові фактично лише посилив ці побоювання.

Він також стверджував, що передав українській стороні новий проєкт плану миру і що «деяким українським посадовцям він сподобався», але президент Володимир Зеленський нібито ще не ознайомився з ним. «Було б добре, якби він його прочитав», – сказав Трамп. Водночас Зеленський напередодні обговорював у Парижі, Берліні та Лондоні необхідність продовжувати боротьбу та відкидав можливість передачі територій Росії.

Трамп висловив скепсис щодо здатності європейських лідерів вплинути на завершення війни. На його думку, вони лише «говорять, але нічого не виробляють», тоді як бойові дії продовжуються.

Крім того, президент США знову публічно натякнув на свою вимогу до України провести нові вибори. «У них давно не було виборів. Вони говорять про демократію, але доходить до точки, коли це вже не демократія», – заявив він. Його слова прозвучали на тлі повідомлень про внутрішні політичні труднощі в Україні, зокрема корупційний скандал, який, за оцінками американських медіа, послабив позиції Зеленського.

У своїх заявах Трамп наголошував, що європейські лідери не здатні запропонувати ефективний план завершення війни і що саме він може просувати ініціативи, які, на його думку, могли б зрушити переговори з місця.