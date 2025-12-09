Литва оголосила надзвичайний стан через повітряні кулі з Білорусі

Уряд Литви у вівторок запровадив надзвичайний стан через повітряні кулі, що надходять із території Білорусі й використовуються контрабандистами. За даними Вільнюса, ці кулі порушують роботу авіації та становлять елемент «гібридної атаки» з боку Білорусі, союзниці Росії, передає Reuters.

Аеропорт Вільнюса вже кілька разів доводилося закривати через ці метеозонди, які, за інформацією литовської влади, контрабандисти застосовують для транспортування цигарок. «Надзвичайний стан оголошено не лише через порушення цивільної авіації, але й через інтереси національної безпеки», — заявив міністр внутрішніх справ Владислав Кондратовіч під час трансляції засідання уряду.

Білорусь заперечує причетність до цих запусків і натомість звинувачує Литву у провокаціях, зокрема у нібито застосуванні безпілотника для поширення «екстремістських матеріалів». Литва такі звинувачення відкидає.

Уряд попросив парламент надати військовим право діяти разом із поліцією, прикордонниками та силами безпеки під час надзвичайного стану, а за потреби — і самостійно. Якщо парламент підтримає, армія зможе обмежувати доступ до певних територій, зупиняти та оглядати транспорт, перевіряти документи й речі громадян, а також затримувати осіб, які чинять опір або підозрюються у правопорушеннях. Для виконання цих завдань військовим також буде дозволено застосовувати силу, заявив міністр оборони Робертас Каунас. Надзвичайний стан діятиме до моменту, поки уряд не скасує його.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 1 грудня заявила, що ситуація на кордоні погіршується, і назвала проникнення куль у повітряний простір «гібридною атакою» Білорусі, яка є «повністю неприйнятною».

Литва вже оголошувала надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю у 2021 році, коли Вільнюс звинуватив Мінськ у спрямуванні мігрантів до Литви. У 2022 році надзвичайний стан було запроваджено після вторгнення Росії в Україну — через побоювання, що Литва також може стати мішенню.