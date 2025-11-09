Джона Коула висунуто на посаду спеціального посланника США в Білорусі

Президент США Дональд Трамп вирішив висунути кандидатуру Джона Коула на посаду спеціального посланника в Білорусі, передає Reuters.

«Я радий повідомити, що Джон Коул, відомий як один з справді видатних юристів нашої країни, серед чиїх перемог була перша велика виграшна справа щодо тютюнових виробів, був висунутий на посаду спеціального посланника США в Білорусі. Він вже успішно домовився про звільнення 100 заручників і має намір звільнити ще 50», – написав Трамп у своїй соціальній мережі Truthsocial.

Адміністрація президента США Дональда Трампа активізувала контакти з офіційним Мінськом у 2025 році.

Після візитів американських представників до Мінська 21 червня було звільнено та вивезено з Білорусі 14 політичних в’язнів, включаючи Сергія Тихановського. 11 вересня, після чергового візиту Джона Коула до Мінська, стало відомо, що ще 52 в’язні були звільнені та вивезені до Литви. Серед них був відомий політик Микола Статкевич, який відмовився виїжджати з Білорусі.

Цього року, у серпні, Дональд Трамп зателефонував Олександру Лукашенку і двічі після цього згадав про звільнення понад тисячі білоруських політичних в’язнів.