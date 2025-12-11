Axios анонсував зустріч п’яти країн у Парижі для обговорення врегулювання війни: Білий дім назвав умову

Представники США, України, Франції, Німеччини та Великої Британії 13 грудня мають зустрітися у Парижі для переговорів щодо “мирного плану” та врегулювання російсько-української війни.

Інформацію про підготовку зустрічі оприлюднило видання Axios із посиланням на джерела в Києві та Білому домі.

Паризькі переговори мають стати продовженням телефонної розмови президента США Дональда Трампа з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, президентом Франції Еммануелем Макроном та прем’єром Великої Британії Кіром Стармером. За словами Мерца, саме під час цієї розмови лідери Німеччини, Франції та Великої Британії наголосили Трампу, що питання українських територій може вирішувати лише Україна.

Реклама

Реклама

Канцлер Німеччини назвав дискусію конструктивною, тоді як Трамп заявив, що обговорення України було “досить жорстким”. За даними Axios, на переговорах у Парижі інтереси України, Франції, Німеччини та Великої Британії представлятимуть їхні радники з питань безпеки. Наразі не уточнюється, чи долучиться до зустрічі держсекретар США Марко Рубіо, який є радником Трампа з національної безпеки.

Як пізніше заявила радниця Білого дому Керолайн Левітт, представники США візьмуть участь у зустрічі щодо України 13 грудня лише за умови, що побачать шанс на мирну угоду

“Якщо з’явиться реальна можливість підписання мирної угоди, якщо ми вважаємо, що ці зустрічі заслуговують на увагу когось із представників США у ці вихідні, то ми направимо представника”, – сказала Левітт.

Тим часом російський міністр закордонних справ Сергій Лавров 11 грудня заявив, що РФ прагне “мирного плану”, який міститиме “гарантії безпеки для всіх сторін” та враховуватиме “корінні причини конфлікту”. Він також заявив, що Москва не погодиться на вступ України до НАТО та передала США свої пропозиції щодо “колективних гарантій безпеки”.