        Трамп розчарований РФ та Україною й більше не хоче розмов, — Білий дім

        Галина Шподарева
        11 Грудня 2025 20:49
        Дональд Трамп / Фото: Reuters
        Президент США Дональд Трамп надзвичайно розчарований обома сторонами російсько-української війни й “прагне дій замість розмов”.

        Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт 11 грудня, повідомляє Clash Report.

        За її словами, Трампу набридли зустрічі заради самих зустрічей.

        “Він більше не хоче розмов, він хоче дій”, – йдеться в заяві.

        Як раніше писав The Wall Street Journal, напередодні під час розмови з лідерами Франції, Німеччини та Великобританії Трамп висунув вимогу, щоб вони натиснули на президента України Володимира Зеленського щодо умов “мирного плану” врегулювання російсько-української війни.

        Сьогодні Axios анонсував зустріч представників США, України, Франції, Німеччини та Великобританії щодо “мирного плану”, яка має відбутися у Парижі 13 грудня.


