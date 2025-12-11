Трамп запустив золоту картку Trump Gold Card, яка дозволить отримати посвідку на проживання у США за 1 млн доларів

Президент США Дональд Трамп запустив нову візову програму “Золота картка Трампа”. Trump Gold Card має стати покращеною версією грін-карти та пропонує пришвидшений шлях до американського громадянства за суму від 1 мільйона доларів.

Про це повідомляє The Hill.

Запуск “Золотої картки Трампа” президент США оголосив під час круглого столу з міністром торгівлі Говардом Лутніком. За словами Трампа, нова програма надає “кращі привілеї та надійніший шлях до громадянства”, ніж традиційні візи. Отримані від учасників кошти будуть спрямовані безпосередньо уряду США.

Згідно з вебсайтом, Trump Gold Card — це віза, що ґрунтується на здатності особи “надати суттєву користь Сполученим Штатам”. Щоб подати заявку, претенденти мають сплатити 15 000 доларів — невідшкодовуваний збір за обробку документів. Після схвалення заявник повинен внести подарунок у розмірі $1 млн на користь США. Після сплати необхідних зборів і проходження перевірки Департаментом внутрішньої безпеки (DHS) заявники отримають резидентство США “у рекордні строки”.

Також розробляється елітна версія програми — Trump Platinum Card. Наразі для неї відкрито список очікування. Після сплати також 15 тисяч доларів збору та проходження перевірки, заявник має внести 5 мільйонів доларів.

Переваги: власникам гарантується громадянство США. Крім того, вони зможуть проживати в країні протягом 270 днів на рік без оподаткування доходів, отриманих за межами США.

Також Corporate Gold Card для компаній дозволяє спонсорувати отримання громадянства для співробітників. Компанія сплачує 15 тисяч доларів збору за обробку та 2 мільйони доларів внеску за кожного працівника. Також може стягуватися щорічна плата за обслуговування, сума якої поки не визначена.