Трамп заявив, що розчарований тим, що Зеленський “ще не прочитав” його мирну пропозицію

Президент США Дональд Трамп заявив, що розчарований тим, що президент України Володимир Зеленський досі не прочитав його пропозицію щодо врегулювання війни. Про це він сказав під час спілкування з пресою у Центрі виконавських мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді у Вашингтоні.

Дональд Трамп, відповідаючи на запитання журналіста про подальші кроки у перемовинах із Росією та Україною, повідомив, що Сполучені Штати підтримують контакти і з Володимиром Путіним, і з українським керівництвом, включно з Володимиром Зеленським. За його словами, він «трохи розчарований», що Зеленський станом на кілька годин до виступу нібито ще не ознайомився з американською пропозицією.

Трамп стверджує, що російська сторона «в цілому згодна» з документом, тоді як позиція Києва, за його словами, незрозуміла. Він також заявив, що радники Зеленського нібито позитивно оцінили пропозицію, але сам президент її не прочитав.

