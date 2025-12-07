        Політика

        Зеленський нагородив Терехова орденом “За мужність”

        Віктор Алєксєєв
        7 Грудня 2025 16:22
        Ігор Терехов виступає на форумі «Відновлення України: якісні інституції та економічна безпека», Харків, 1 грудня 2025 / Фото Харківська міськрада
        Ігор Терехов виступає на форумі «Відновлення України: якісні інституції та економічна безпека», Харків, 1 грудня 2025 / Фото Харківська міськрада

        Харківського міського голову Ігоря Терехова нагороджено орденом “За мужність” ІІ ступеня. Про це йдеться в указі президента №919/2025 “Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня місцевого самоврядування”

        “За вагомий особистий внесок у державне будівництво, розвиток місцевого самоврядування, самовіддане виконання службового обов’язку в умовах воєнного стану, вірність Українському народові постановляю:

        Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня ТЕРЕХОВА Ігоря Олександровича — Харківського міського голову”, – йдеться в указі.


