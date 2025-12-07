Зеленський нагородив Терехова орденом “За мужність”

“За вагомий особистий внесок у державне будівництво, розвиток місцевого самоврядування, самовіддане виконання службового обов’язку в умовах воєнного стану, вірність Українському народові постановляю: … Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня ТЕРЕХОВА Ігоря Олександровича — Харківського міського голову”, – йдеться в указі.

