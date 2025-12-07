Внаслідок ударів по двох районах Харківщини є загиблі та поранені

Ситуація з електро-, тепло- і водопостачанням у Кременчуцькому районі залишається складною

КАБом ворог вдарив по селу Подоли на Куп’янщині. Від отриманих травм загинула 70-річна місцева жителька. Також постраждала жінка 68 років. Поранену доставили до лікарні.

Сьогодні російські війська здійснили обстріли Купʼянського та Чугуївського районів Харківщини. Загинули двоє мирних мешканців, ще семеро людей постраждали, повідомляє поліція Харківської області.