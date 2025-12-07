Внаслідок ударів по двох районах Харківщини є загиблі та поранені

Сьогодні російські війська здійснили обстріли Купʼянського та Чугуївського районів Харківщини. Загинули двоє мирних мешканців, ще семеро людей постраждали, повідомляє поліція Харківської області.
КАБом ворог вдарив по селу Подоли на Куп’янщині. Від отриманих травм загинула 70-річна місцева жителька. Також постраждала жінка 68 років. Поранену доставили до лікарні.
Унаслідок обстрілів у Вовчанській громаді загинув цивільний чоловік. Постраждали ще семеро людей.
На місця подій виїхали поліцейські. Правоохоронці збирають докази воєнних злочинів армії рф.